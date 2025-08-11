Djetinjstvo glazbene dive obilježeno je tragedijom, oca su joj ubili, a odrasla je u sobičku

Iako ime Gabi Novak često čujemo u već okamenjenoj frazi “Arsen Dedić i Gabi Novak”, a njihova je vjerojatno najopjevanija ljubav na ovim prostorima, to je samo jedan dio jednog nevjerojatnog života, kroz koji nas je na tribini provela – od ranog djetinjstva preko mladosti do danas – i vrlo lako mogao bi se pretočiti u knjigu koju ne bismo mogli ispustiti iz ruku. A možda i u film, kako govori njen sin Matija.

– Ja sam Njemica, rođena u Berlinu, od majke Njemice. O mom djetinjstvu puno bi se moglo razgovarati s obzirom na to da su to bile neke nesretne godine, početak Drugog svjetskog rata... – započinje svoju priču.

Kada se rat zahuktavao, njena majka i otac otišli su s trogodišnjom Gabi iz Berlina u Zagreb, a zatim je poslali djedu i baki na Hvar, da bi je što više odvojili od nadolazeće opasnosti. Otac joj je pred kraj rata, bez objašnjenja, pogubljen. Slijedile su godine koje je provela živeći u malom sobičku s majkom dok ona nikako u poslijeratnom Zagrebu nije mogla pronaći posao. A iako je početak njezina života obilježen tragedijom, vihorom rata, gubitkom oca i neimaštinom, o tome govori odmjereno, elegantno i pomno odabranim riječima te s nevjerojatnom aurom smirenosti.

– Mislim da te takvo odrastanje očeliči, ali i nauči da poštuješ i znaš dobro procijeniti svoje životne etape, prihvaćaš i dobro i zlo i sudbinu, drugačije razmišljaš o tome, ne zalijećeš se... – kaže Gabi koja je, kad je poodrasla, upisala Školu primijenjene umjetnosti.

Ni taj detalj ne zna svatko – likovno nadarena, nakon škole radila je na crtanim filmovima u Zagreb filmu. Likovima u crtićima davala je glas, a tada ju je čuo slavni Bojan Adamič – i to je bilo to. Nedugo potom upoznala je i Arsena, na probi Zagrebačkog festivala.

– Upoznao nas je Mario Boljuni. A Arsen je rekao: “Nemoj ti meni pričati, valjda ja znam tko je Gabi Novak. Imao sam već u svojoj teci u Šibeniku ‘58. zalijepljenu njenu sliku.” I on je tu teku donio na iduću probu. Odmah sam znala da ćemo biti divni prijatelji i vrlo bliski. To nas je i vodilo čitavog života, do naše odluke da uopće krenemo zajedno – jer mi smo u jednom času zapravo odlučili da se to formira u nešto ozbiljnije, shvatili smo da je to to. Rodio nam se Matija ‘73. i onda smo se oženili, Arsen je rekao da se nećemo oženiti “dok mu ja ne rodim dite”, zamislite... Rekao je: “A još ako bude muško, onda si moja do kraja života” – smije se.

A upravo je uz sina Matiju, koji je, kaže, odrastao u sjajnog, izgrađenog glazbenika, ušla u neku novu etapu života. Kada je pitaju bi li, da može nanovo početi, opet bila pjevačica – uvijek na to odgovara jednostavno: “Glazba je moj život.” Ali Matija ju je, kada se vratio s akademije u Grazu, uveo u novi svijet.

– Ja sam bila pjevačica, osvajala nagrade, bila priznata, sve to skupa je bilo divno... Međutim, vrtjela sam se u jednom krugu i znala sam da tu mora biti još nešto. Matija je ovako rekao: “Gledaj, mama, idemo napraviti nešto. Da se ne vrtiš stalno po toj zabavnoj glazbi, ja znam sjajne mlade muzičare.” Oslobodila sam se zahvaljujući Matiji i tim sjajnim mladim glazbenicima. S njima sam otkrivala da mogu još nešto, oni su bili moj vjetar u leđa, otvarali su mi neke nove puteve. Došla sam na ono što je negdje u dubini bio cilj mog života i dugih 60 godina na sceni. I zapravo sebi umišljam da sam u zadnjih deset godina postigla to da sam ja sebi kompletna. I kad radim s Matijom svoje solističke koncerte, onda tek osjećam tu bliskost i tu sreću... I znam da će tih sat i trideset minuta biti nešto najljepše što čovjek može podijeliti sa svojim djetetom i s jednim divnim izgrađenim umjetnikom. To je bila ta misija koju sam ja konačno dosegnula – zadovoljno je i sa smiješkom zaključila legendarna Gabi Novak.