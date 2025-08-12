Tragedija na A3: Sudarilo se pet auta i cisterna. Jedna osoba poginula, četiri su ozlijeđene

Teretno vozilo cisterne i pet osobnih automobila sudjelovali su u prometnoj nesreći koja se oko 3.20 sati dogodila na autocesti A3 kod Rugvice, u smjeru Zagreba. U nesreći je jedna osoba smrtno stradala, a četiri su ozlijeđene. Policija navodi kako je promet u smjeru Zagreba potpuno zatvoren te se preusmjerava kroz Rugvicu. Više informacija o nesreći bit će poznato po završetku očevida koji je u tijeku.
Hrvatski autoklub (HAK) također je izvijestio o nesreći: "Zatvorena dionica između čvorova Zagreb istok i Rugvica u smjeru Bregane (zapada) zbog prometne nesreće na 46.+100 km. Obilazak: čvor Rugvica (A3)-ŽC 3070-ŽC 3034-čvor Sesvete (A4)-čvor Zagreb istok (A3)."FOTO Kamion na boku i smrskani auti: Strašni prizori na mjestu teške nesreće na autocesti
Kronični nedostatak policije na autocesti, nedostatak kamera koje mjere brzinu na autocesti, kamioni koji zaobilaze jedan drugog po dvije minute, vozači koji bez pardona obilaze po pomočnoj traci i oni koji voze i preko 180 kmh. Jednostavno, Hrvatska kao turistička i tranzitna zemlja mora imati nadzor nad cestama, zaustavljati i momentalno sankcionirati opasne vozače i vožnje.