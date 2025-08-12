Naši Portali
TEŠKA NESREĆA

Tragedija na A3: Sudarilo se pet auta i cisterna. Jedna osoba poginula, četiri su ozlijeđene

Foto: HAK
Dora Taslak
12.08.2025.
u 06:54

Policija navodi kako je promet u smjeru Zagreba potpuno zatvoren

Teretno vozilo cisterne i pet osobnih automobila sudjelovali su u prometnoj nesreći koja se oko 3.20 sati dogodila na autocesti A3 kod Rugvice, u smjeru Zagreba. U nesreći je jedna osoba smrtno stradala, a četiri su ozlijeđene. Policija navodi kako je promet u smjeru Zagreba potpuno zatvoren te se preusmjerava kroz Rugvicu. Više informacija o nesreći bit će poznato po završetku očevida koji je u tijeku. 

Hrvatski autoklub (HAK) također je izvijestio o nesreći: "Zatvorena dionica između čvorova Zagreb istok i Rugvica u smjeru Bregane (zapada) zbog prometne nesreće na 46.+100 km. Obilazak: čvor Rugvica (A3)-ŽC 3070-ŽC 3034-čvor Sesvete (A4)-čvor Zagreb istok (A3)."

FOTO Kamion na boku i smrskani auti: Strašni prizori na mjestu teške nesreće na autocesti
Ključne riječi
autocesta A3 policija prometna nesreća

CR
Croatiadobola
08:47 12.08.2025.

Kronični nedostatak policije na autocesti, nedostatak kamera koje mjere brzinu na autocesti, kamioni koji zaobilaze jedan drugog po dvije minute, vozači koji bez pardona obilaze po pomočnoj traci i oni koji voze i preko 180 kmh. Jednostavno, Hrvatska kao turistička i tranzitna zemlja mora imati nadzor nad cestama, zaustavljati i momentalno sankcionirati opasne vozače i vožnje.

Avatar Franko15
Franko15
08:43 12.08.2025.

sad je 9 sati a policija još nije napravila očevid...katastrofa , poslikaj cjelu situaciju iz svih strana ,izmjeri ,to je posao od pol sata i automatski se treba zvat vučnu službu i micat aute , znači plafon sat vremena moze bit cesta zatvorena ,ovo je sramota

