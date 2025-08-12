Tragedija na A3: Sudarilo se pet auta i cisterna. Jedna osoba poginula, četiri su ozlijeđene

Teretno vozilo cisterne i pet osobnih automobila sudjelovali su u prometnoj nesreći koja se oko 3.20 sati dogodila na autocesti A3 kod Rugvice, u smjeru Zagreba. U nesreći je jedna osoba smrtno stradala, a četiri su ozlijeđene. Policija navodi kako je promet u smjeru Zagreba potpuno zatvoren te se preusmjerava kroz Rugvicu. Više informacija o nesreći bit će poznato po završetku očevida koji je u tijeku.

Hrvatski autoklub (HAK) također je izvijestio o nesreći: "Zatvorena dionica između čvorova Zagreb istok i Rugvica u smjeru Bregane (zapada) zbog prometne nesreće na 46.+100 km. Obilazak: čvor Rugvica (A3)-ŽC 3070-ŽC 3034-čvor Sesvete (A4)-čvor Zagreb istok (A3)."