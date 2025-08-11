Slažete li se s ovom kartom? Prikazuje kvalitetu cesta u Europi, evo gdje se našla Hrvatska

Karta koja označava europske zemlje po kvaliteti njihovih cesta i autocesta izazvala je niz komentara i reakcija na društvenoj mreži Reddit. Naime, zemlje su na karti označene jednom od pet boja - plava znači da su ceste vrlo dobre, zelena da su dobre, žute su osrednje, crvene lošije, a crne najlošije. Hrvatska je na toj karti označena zelenom bojom, odnosno smještena je u drugu najbolju kategoriju. S obzirom na to, jedan je korisnik Reddita upitao: "Je l' se slažete? Ja bih više rekao da smo za žutu boju."
"Ja bi pohvalio znakove i signalizaciju, na svakom raskrižju, na svakih par kilometara imaš oznake gdje je koje naselje, selo, grad, koliko ima kilometara do čega i slično... Kad usporediš sa susjednim zemljama tamo se voziš nemaš pojma kamo se voziš i gdje se nalaziš...", komentirao je jedan korisnik te za autoceste kazao kako su super.
"Meni najdraža stvar kod naših znakova je definitivno u gradovima onaj plavi znak prije svakog križanja gdje ti je nacrtano koja je traka za koji smjer... To fakat puno pomogne kad si negdje prvi put, a recimo u Mađarskoj, BiH, Poljskoj i Nizozemskoj to nisam vidio nigdje", dodaje druga osoba. Neki pak smatraju kako su velik problem rupe na cestama, neoznačavanje radova te loša prilagodba količine znakova.
"Tko misli da nismo u razini Njemačke nije tamo vozio, ili se vozio samo autoputom. O Italiji da ne pričamo, oni po gradovima imaju takve rupe da ljudi redovito ginu na njima, a i dalje ih ne popravljaju", smatra jedna osoba. "Svojim iskustvom mogu reći da HR autoceste su jedne od najboljih u EU, a prošao sam, Francusku, Austriju, Njemačku, Mađarsku, Slovačku, Češku, Poljsku, Rumunjsku...", još je jedan od komentara. "Naše ceste generalno gledano su stvarno odlične. Naravno k'o i svugdje ima izuzetaka, no možemo se pohvaliti sa stvarno dobrim cestama i pogotovo autoputevima na kojima svako malo imaš stajalište", piše drugi korisnik Reddita.
Jedna je osoba istakla kako autoceste "nisu loše", no kako su županijske ceste druga priča. Također, još jedan korisnik kaže kako kvaliteta cesta ovisi o dijelu zemlje. "Ova mapa može donekle imati smisla za autoputeve, općenito za sve ceste definitivno ne. Imamo masu neurednih lokalnih cesta, loših oznaka na istima i šahtova koji se mogu samo zaobići. To je u nekim državama iste ili niže kategorije rijetkost. Pošto neki ističu dobre stvari, ja bi istaknuo odmarališta na autocestama, jasno najavljena, većinom uredna i česta", stoji u jednom od komentara.
