PODRHTAVANJE

Potres pogodio Livno, osjetili ga i u Dalmaciji: 'Buka, trešnja, probudilo me'

Autor
Dora Taslak
12.08.2025.
u 06:42

Epicentar potresa bio je na dubini od 15 kilometara

Potres magnitude 2,5 prema Richteru pogodio je u 3.28 sati Livno u BiH, a osjetio se i u Hrvatskoj. Kako navodi Euromediteranski seizmološki centar (EMSC), epicentar potresa bio je na dubini od 15 kilometara te 58 kilometara udaljen od Splita. 

"Zvuk i škripa ormara", "Lagana trešnja", "Probudilo me", "Zvuk tutnjave i tresak u Sinju", "Mislio sam da kamion prolazi pored kuće kad ono potres", "Probudilo me, kratko, ali jače", "Buka, trešnja, probudilo me", "Zatreslo na par sekundi i zvuk tutnjave", "Probudilo nas je iz sna, kratko i nelagodno tutnjanje, ormari su se zatresli", neki su od komentara korisnika EMSC-a iz Hrvatske koji su osjetili podrhtavanje.
KR
Krolo
07:22 12.08.2025.

Gospa prnula

