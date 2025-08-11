Azerbajdžanski predsjednik zatvara kritičare, EU šuti zbog ovisnosti o plinu

Od ruskog otvorenog napada na Ukrajinu 2022. godine Azerbajdžan je znatno ojačao svoje energetske veze s Europskom unijom, pomažući bloku da smanji ovisnost o ruskom plinu i pritom ostvarujući neočekivane prihode.



No, Azerbajdžan je politički kontroverzan partner EU, uzevši u obzir probleme u području ljudskih prava, a mnogi glasovi – uključujući i one u Europskom parlamentu – pozivaju na kritičku ponovnu procjenu odnosa. No, čini se da je to uzalud i da je nova uzajamna ovisnost ipak jača od kritike kršenja ljudskih prava te se Azerbajdžanu, za razliku od nekih drugih sličnih država, u Europi gleda kroz prste. "EU možda i dalje flertuje s Bakuom, ali šutnja ima svoju cijenu", požalio se jedan kritičar.