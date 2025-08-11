Azerbajdžanski predsjednik zatvara kritičare, EU šuti zbog ovisnosti o plinu

Od ruskog otvorenog napada na Ukrajinu 2022. godine Azerbajdžan je znatno ojačao svoje energetske veze s Europskom unijom, pomažući bloku da smanji ovisnost o ruskom plinu i pritom ostvarujući neočekivane prihode.
No, Azerbajdžan je politički kontroverzan partner EU, uzevši u obzir probleme u području ljudskih prava, a mnogi glasovi – uključujući i one u Europskom parlamentu – pozivaju na kritičku ponovnu procjenu odnosa. No, čini se da je to uzalud i da je nova uzajamna ovisnost ipak jača od kritike kršenja ljudskih prava te se Azerbajdžanu, za razliku od nekih drugih sličnih država, u Europi gleda kroz prste. "EU možda i dalje flertuje s Bakuom, ali šutnja ima svoju cijenu", požalio se jedan kritičar.
21
Manje narudžbi i građevinskih dozvola
Problemi u građevini: Odselilo 40 tisuća kvalificiranih domaćih radnika
14
nevjerojatan život gabi novak
Djetinjstvo glazbene dive obilježeno je tragedijom, oca su joj ubili, a odrasla je u sobičku
POVIJESNI FENOMEN