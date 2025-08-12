Velika porota ostaje tajna: Sudac Odbacio vladin zahtjev u slučaju Ghislaine Maxwell

Američki sudac odbio je u ponedjeljak zahtjev ministarstva pravosuđa da se otpečate zapisi velike porote koja je optužila Ghislaine Maxwell, partnericu pokojnog financijera Jeffreyja Epsteina, za trgovinu ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja. Američki okružni sudac na Manhattanu Paul Engelmayer koji je pregledao transkripte iskaza svjedoka koje je saslušala velika porota i druge dokaze koje je panel vidio napisao je da je tvrdnja vlade da će materijali otkriti značajne nove informacije o zločinima Epsteina i Maxwella "dokazivo lažna".

Iz materijala koje vlada predlaže da se otkriju "ne bi se saznalo gotovo ništa novo", napisao je Engelmayer. Epstein, nekad pripadnik visokog društva SAD-a i Velike Britanije, objesio se u zatvoru 2019. čekajući suđenje, iako je bio pod 24-satnim nadzorom zbog mogućnosti samoubojstva. Njegova dugogodišnja partnerica, Britanka Ghislaine Maxwell, 2021. je osuđena radi pomaganja Epsteinu na 20-godišnju zatvorsku kaznu koju služi na Floridi.

Ona, kao i Epstein, ne priznaje krivnju. Velike porote sastaju se u tajnosti na zahtjev tužitelja kako bi saslušale svjedoke i odlučile o osudi. Njihovi transkripti u pravilu ostaju zapečaćeni. Administracija američkog predsjednika Trumpa krajem srpnja zatražila je od dvojice sudaca da objave svjedočenja zbog velikog interesa javnosti u Epsteinov slučaj i kritika upućenih vlastima oko upravljanja tim procesom.