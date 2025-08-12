Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 1
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GABI NOVAK
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
Poslušaj
Prijavi grešku
Zapisnici ostat će zapečaćeni

Velika porota ostaje tajna: Sudac Odbacio vladin zahtjev u slučaju Ghislaine Maxwell

FILE PHOTO: Audrey Strauss, Acting United States Attorney for the Southern District of New York announces charges against Ghislaine Maxwel in New York
Foto: LUCAS JACKSON/REUTERS
1/2
VL
Autor
Maša Taušan/Hina
12.08.2025.
u 02:00

Britanka Ghislaine Maxwell, 2021. je osuđena radi pomaganja Epsteinu na 20-godišnju zatvorsku kaznu koju služi na Floridi.

Američki sudac odbio je u ponedjeljak zahtjev ministarstva pravosuđa da se otpečate zapisi velike porote koja je optužila Ghislaine Maxwell, partnericu pokojnog financijera Jeffreyja Epsteina, za trgovinu ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja. Američki okružni sudac na Manhattanu Paul Engelmayer koji je pregledao transkripte iskaza svjedoka koje je saslušala velika porota i druge dokaze koje je panel vidio napisao je da je tvrdnja vlade da će materijali otkriti značajne nove informacije o zločinima Epsteina i Maxwella "dokazivo lažna".

Iz materijala koje vlada predlaže da se otkriju "ne bi se saznalo gotovo ništa novo", napisao je Engelmayer. Epstein, nekad pripadnik visokog društva SAD-a i Velike Britanije, objesio se u zatvoru 2019. čekajući suđenje, iako je bio pod 24-satnim nadzorom zbog mogućnosti samoubojstva. Njegova dugogodišnja partnerica, Britanka Ghislaine Maxwell, 2021. je osuđena radi pomaganja Epsteinu na 20-godišnju zatvorsku kaznu koju služi na Floridi.

Ona, kao i Epstein, ne priznaje krivnju. Velike porote sastaju se u tajnosti na zahtjev tužitelja kako bi saslušale svjedoke i odlučile o osudi. Njihovi transkripti u pravilu ostaju zapečaćeni. Administracija američkog predsjednika Trumpa krajem srpnja zatražila je od dvojice sudaca da objave svjedočenja zbog velikog interesa javnosti u Epsteinov slučaj i kritika upućenih vlastima oko upravljanja tim procesom. 

Ključne riječi
SAD Jeffrey Epstein

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još