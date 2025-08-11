Stanković o gostovanju naše poznate glumice: 'Govorili su mi: nemoj je zvati, ona je čudna, a ja sam znao da će biti odlična'

Aleksandar Stanković, urednik i voditelj HRT-ove emisije "Nedjeljom u 2", na Facebooku se prisjetio gostovanja glumice Jadranke Matković, koja je uživo u emisiji govorila o svojoj karijeri, ali i privatnim problemima. - Jadranka Matković, točno sam znao da će biti odlična. Ima taj neki jednostavni govor bez pretvaranja, to nešto 'ajmo reći narodsko u sebi. Taj neki neiskvareni pogled na ljude i svijet. Ona je često u javnosti prikazivana kao žrtva okolnosti u kojima je živjela i to je krivo. Jadranka je samo čovjek s dobrim i lošim odlukama ali i inspiracija. kada ju pogledaš kako nekako doživljava život u svijetu i kako doživljava život trenutačno u domu za umirovljenike gdje se nalazi. Govorili su mi nemoj je zvati, ne znaš kako će taj razgovor izgledati. Ona ti je čudna. Ma kakvi, odmah sam znao da će biti odlična, kazao je Stanković.

Podsjetimo, Jadranka Matković već četiri godine živi u Domu za starije i nemoćne osobe Medvešćak u Zagrebu. - Ja sam došla friško prije početka COVID-a. Sjećam se dobro. Kad sam došla, najednom se sve promijenilo. To je strašno djelovalo na dom, COVID i cijela ta atmosfera i pretumbacija. Sestre su hodale u skafanderima, nije se smjelo izlaziti, što je strašno bilo. Na sreću ovaj dom ima jednu lijepu terasu. Kad smo izašli, stvarno kao da si u zatvoru - šetnja u krug. Nije ti nitko koreografirao, ali otprilike je tako išlo. Ili uzmeš stolicu, pa sjediš, pa dišeš, pa malo hodaš. I zaista ta terasa je bila spas. To je bila jedna fobična atmosfera, činjenica da ne možeš izaći je strašna, prisjetila se Matković.

Kakvi kadrovi! Pogledajte atmosferu na Thompsonovom koncertu u Sinju, obožavatelji su uživali

Smatra da je bolje otići u dom dok je osoba još psihofizički u dobroj formi, da se lakše navikne na takav tip života. Trenutačno je sama u sobi koju plaća oko 500 eura mjesečno, a nakon nedavnog uvećanja, mirovina joj taj trošak uspijeva pokriti, no ne ostaje joj puno. Ipak, uspijeva se obradovati sitnicama. U domu joj, nastavlja Jadranka, nije dosadno. Društva ne nedostaje, a koristi se i društvenim mrežama. - Ja sam korisnik tri mreže - Instagrama, Facebooka i Twittera. Prema tome, moja prijateljstva su online po bijelom svijetu. Vremena nemam dovoljno, kazala je ona. Jadranka Matković u domu je završila u teškim okolnostima. Bila je, naime, deložirana iz stana u kojem je godinama živjela.

- Ja sam bila predugo podstanar. Bila sam samostalna profesija, dakle sve je to teže bilo rješavati egzaktno. I dobila sam stan netom pred rat negdje. I nisam gledala da je to nečije. Živjela sam tamo 20 godina. To je bio stan u Zvonimirovoj ulici od 23 kvadrata. Nisam se potrudila da to otkupim. Nisam bila zaštićeni stanar. Povlačila sam se, nisam bila ozbiljna. Žena je u tom momentu trebala novac i bilo je - sad ili ništa. I gotovo. Nije bilo para, ja bih državu obišla da posudim i da kupim. Ali nisam, eto. I s vrećicom sam izašla. Ne volim se vraćati na to, rekla je Matković. Nakon toga je otišla u podstanarstvo.

- To je bilo blizu, u Laginjinoj ulici. Sretala sam iste ljude i već sam se dakle u dom prijavila. I bila sam spremna kao podstanar dočekati dom. Sada će svi viknuti "Bandić joj je ponudio prostor." To je istina. Pokojni Bandić mi je našao prostor od 18 kvadrata na Prisavlju. Ja sam u to vrijeme imala operaciju noge. Ja sam mogla ići pet metara, pa sjesti, pa pet metara, pa sjesti... Otišla sam tamo s prijateljicama, obišla stan, trebalo ga je namjestiti, bilo je grijanje. Vjerujte, čak nisam u prvi mah odbila, platila režije. Nije to daleko fizički, ali daleko je od tramvaja pa sam uzimala taksi stalno. Sebi sam ja tada odredila u glavi, bit ćeš podstanar, dočekat ćeš dom. I gotovo, ustvrdila je Matković.

No, Jadranku su snašle nove nevolje. Ozbiljno se razboljela i završila u bolnici. - Sad ne volim ponavljati, jer je to dosadno ljudima slušati, ali doktorica mi je rekla da neću moći otići dok ne dobijem 43 kile. Ja sam imala 39 kila. Na kraju je došao jedan divan gospodin iz socijalne skrbi, Zdravko Perić, koji je došao po mene, znao je da sam ja prijavljena, i vidio gdje sam živjela u Laginjinoj, to je bila jedna ledara, i onda su on i ta doktorica mene odvezli u dom, pričala je Jadranka Matković.