KREIRA POLITIKU 'VELIKOG IZRAELA'

'Izraelski Šešelj' je 'certificirani luđak koji će zapaliti cijeli Bliski istok'

Autor
Hassan Haidar Diab
11.08.2025.
u 18:18

"Izrael je postao talac neodgovornih luđaka. Ben-Gvir govori u ime čitavog naroda – to je nevjerojatno. Trebalo ga je odmah smijeniti", komentirao je bivši izraelski premijer Yair Lapid.

Itamar Ben-Gvir, izraelski ministar nacionalne sigurnosti i vođa krajnje desne stranke Otzma Yehudit (Židovska snaga), jedan je od najkontroverznijih političara današnjice i figura koja balansira na rubu ekstremizma i institucionalne moći. Njegove izjave, koje potiču mržnju, represiju i otvoreni rasizam prema Palestincima, odjekuju poput ratnih bubnjeva u ionako zapaljivoj regiji. Ben-Gvir je nedavno pozvao na okupaciju cijelog Pojasa Gaze i povratak Izraela u njegove "povijesne granice". A izraelski premijer odmah je nakon toga odobrio plan za okupaciju cijele Gaze.

Benjamin Netanyahu Izrael Itamar Ben-Gvir

Komentara 1

Avatar Knez Drpimir
Knez Drpimir
18:36 11.08.2025.

Ako Hasan veli da je jedan bijelac najveci ludjak pored svih onih zamotanih sljedbenika islamskog pedofila - sigurno je tako :D

