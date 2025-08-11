'Izraelski Šešelj' je 'certificirani luđak koji će zapaliti cijeli Bliski istok'

Itamar Ben-Gvir, izraelski ministar nacionalne sigurnosti i vođa krajnje desne stranke Otzma Yehudit (Židovska snaga), jedan je od najkontroverznijih političara današnjice i figura koja balansira na rubu ekstremizma i institucionalne moći. Njegove izjave, koje potiču mržnju, represiju i otvoreni rasizam prema Palestincima, odjekuju poput ratnih bubnjeva u ionako zapaljivoj regiji. Ben-Gvir je nedavno pozvao na okupaciju cijelog Pojasa Gaze i povratak Izraela u njegove "povijesne granice". A izraelski premijer odmah je nakon toga odobrio plan za okupaciju cijele Gaze.