Pospremanje im nije na vrhu liste prioriteta: Ovo je 5 najneurednijih horoskopskih znakova
Nekima je uredan dom znak mira i kontrole, no postoje horoskopski znakovi kojima nered ne smeta. Dapače, često se u njemu odlično snalaze. Oni imaju svoje prioritete, a slaganje ormara ili brisanje prašine jednostavno im nije na vrhu liste. Evo pet znakova kojima red nije jača strana.
Strijelac: Ovaj avanturist više voli trošiti vrijeme na putovanja i nova iskustva nego na slaganje odjeće po bojama. Njihova kuća često izgleda kao 'privremeno skladište' između dvije avanture. Iako bi se mogli potruditi, Strijelci smatraju da život u pokretu ne ostavlja puno mjesta za savršenu organizaciju.
Vodenjak: Vodenjaci su kreativci kojima je glava stalno u novim idejama pa im fizički prostor zna patiti. Na stolu im se često miješaju bilješke, knjige i šalice kave od prije dva dana. Njima je važnije stvoriti nešto novo nego posložiti stvari onako kako bi to htjeli perfekcionisti.
Ribe: Maštovite Ribe često žive u svom svijetu, pa im realnost nereda prolazi ispod radara. Umjesto slaganja ormara, radije će provesti večer gledajući filmove ili crtajući. Njihov nered često ima svoj 'umjetnički red' koji samo one razumiju.
Blizanci: Brzopleti Blizanci stalno žure s jedne stvari na drugu, ostavljajući tragove svuda. Na stolu im se može naći i račun iz 2019. i knjiga koju nikad nisu dovršili. Kada ih uhvati inspiracija, nered postaje sporedna stvar, a valjda znati da im se inspiracija javlja često.
Ovan: Impulzivni Ovan često djeluje odmah, a pospremanje ostavlja za kasnije. U njihovom prostoru može se vidjeti odjeća razbacana po stolcima i poluprazne čaše na radnom stolu. Oni vjeruju da je život prekratak da bi se stalno čistilo, pa radije biraju akciju i adrenalin.