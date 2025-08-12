Dramatično stanje na bojišnici, ključni grad pod opsadom s više strana: 'Ako zauzmu te položaje, nikada ih nećemo izbaciti'

Ruske snage napredovale su oko deset kilometara sjeverno od Pokrovska u Donjeckoj oblasti, zauzevši ključna sela i presjekavši autocestu Dobropilja–Kramatorsk kod Novovodjanea, izvijestio je ukrajinski projekt praćenja bojišta DeepState, piše Kyiv Independent. Ovaj prodor ugrožava jednu od glavnih opskrbnih arterija i otvara mogućnost dubljeg napredovanja koje bi moglo podijeliti ukrajinsku obrambenu liniju u Donjecku.

Prema izvješću, napad se temeljio na kontinuiranom pritisku pješaštva, uz brojčanu nadmoć ruskih postrojbi, što im je omogućilo zauzimanje sela Kučerijiv Jar i Zoloti Kolodjaz. Oba mjesta sada služe kao uporišta za daljnje operacije. Iz Kučerijiv Jara ruske snage su se, koristeći šumske pojaseve, infiltrirale i u selo Vesele, gdje je posljednja 24 sata primijećeno oko dvadesetak neprijateljskih vojnika. Jedan ukrajinski branitelj, kojeg citira DeepState, upozorio je: "Najgore je to što, ako oni zadrže te položaje, mi ih nikada nećemo moći izbaciti."

The Zolotyi Kolodyaz catastrophe. For whoever is asking "what the hell", "why" and "how".



🧵Thread🧵 1/⬇️ pic.twitter.com/KKv5oTyOxl — Playfra (@Playfra0) August 11, 2025

Prodor dolazi svega nekoliko dana prije planiranog summita Trump–Putin u Aljasci 15. kolovoza, gdje, prema ukrajinskim i zapadnim izvorima, Rusija navodno namjerava zahtijevati potpunu kontrolu nad Donjeckom oblasti, uključujući i područja koja su još uvijek pod ukrajinskom upravom.

Pokrovsk je najjužniji grad u ukrajinskom snažno utvrđenom "pojasu tvrđava", koji uključuje i Slovjansk, Kramatorsk, Družkivku i Kostjantinivku. Pod ruskim je pritiskom već više od godinu dana. Njegov eventualni pad ugrozio bi cijelu obrambenu liniju s juga. Vojni analitičari ističu da bi osvajanje Slovjanska ili Kramatorska moglo potrajati godinama, no zauzimanje ili zaobilaženje Pokrovska moglo bi Rusiji omogućiti opkoljavanje pojasa sa zapada i umanjiti važnost njegovih najjačih utvrda.

Analitičar Bohdan Mirošnjikov smatra da ofenziva nije samo politički tempirana uoči summita: "Ne vjerujem da su bacili sve snage samo zbog razgovora u Aljasci. Ovo se priprema već dugo." On napominje da su ruske snage blizu vrhunca operativne spremnosti, a pojačanja su stigla premještanjem postrojbi iz Sumske oblasti na pravac Pokrovsk–Dobropilja. Temelji ovog prodora postavljeni su još ranije, osvajanjem sela Koptyeve i napredovanjem kod Novoeconomičnog – malih, ali strateški važnih točaka. S ukrajinske strane, Mirošnjikov upozorava na probleme u prijenosu zapovjedništva s operativno-taktičke skupine na korpusnu razinu, što je stvorilo "kaos u upravljanju". Pojačanja su stigla, no njihov učinak još nije vidljiv.

Vojni analitičar Jan Matvejev tvrdi da je ruski prodor krenuo iz Novotoreckog i u jednom danu dosegao Kučerijiv Jar i Zoloti Kolodjaz."Cilj im je zauzeti Dobropilju i možda Bilozerske, presjeći opskrbne pravce Pokrovska i prepoloviti frontu u Donjecku," upozorava Matvejev. Prema njegovim riječima, situacija u središtu donjecke fronte postaje sve teža za ukrajinsku vojsku: "Još imaju priliku za protuudar – prodor je preuzak. Ali pitanje je imaju li snage." Takav bi razvoj događaja mogao prisiliti ukrajinske postrojbe u Pokrovsku na povlačenje kako bi izbjegle okruženje, čime bi dodatno oslabila obrana sjevernije.

Vojni stručnjak Kostjantin Mašovec navodi da glavni udar provodi 51. kombinirana armija Središnje skupine ruskih snaga, ojačana 39. motoriziranom brigadom iz 68. armijskog korpusa te dijelovima 2. i 8. kombinirane armije. Glavni pravci napada usmjereni su prema Rodinskom i Krasnom Limanu, a koriste se i male infiltracijske skupine uz liniju Novotorecke–Kučerijiv Jar – taktika izbrušena mjesecima urbanih borbi.

Dok se Rusija probija prema Dobropilji, istodobno pojačava pritisak izravno na Pokrovsk iz više pravaca. Sa sjeveroistoka su zauzeli Suvorove i napadaju Rodinske, dok sa jugozapada male jurišne skupine vezuju ukrajinske branitelje i ispituju obranu na rubovima grada. DeepState opisuje i jedan pokušaj infiltracije: tri ruske skupine po 50 vojnika napredovale su deset dana od Piščanog prema ulici Zahisnykiv Ukrajiny u Pokrovsku. Opskrbljivani dronovima hranom, vodom i komunikacijskom opremom, kretali su se planiranim rutama. Ukrajinski dronovi eliminirali su 120 od 150 napadača prije nego što su stigli do cilja. Preživjeli su nakratko zauzeli nekoliko zgrada prije nego što su neutralizirani; nekolicina je još uvijek u bijegu.

Kod Zolotog Kolodjaza i Šahovog ukrajinski inženjerci izgradili su snažne utvrde – protutenkovske jarake, zemljane nasipe i ojačane položaje. Umjesto frontalnog napada, ruske snage su ih zaobišle, ostavljajući ih netaknute, što bi im moglo koristiti ako ih osvoje. Početna faza ofenzive uvelike se oslanjala na dronove koji su uspostavili vatrenu kontrolu nad ukrajinskim opskrbnim pravcima. Sada, kada je autocesta Dobropilja–Kramatorsk pod ruskom kontrolom, dronovi će vjerojatno imati još veću ulogu u ometanju opskrbe i kretanja ukrajinskih snaga prema ugroženom području.