Crna Gora zatražila pomoć od NATO-a za gašenje požara

Crnogorska vlada zatražila je u ponedjeljak međunarodnu pomoć za gašenje šumskih požara iz zraka u Crnoj Gori preko NATO-a, odnosno Euroatlantskog centra za koordinaciju odgovora na katastrofe, a ista pomoć zatražena je i preko Mehanizma EU-a za civilnu zaštitu te na osnovi bilateralnih sporazuma. Kako je priopćeno iz crnogorske vlade, tijekom posljednjih dana Crna Gora se suočava s intenzivnim šumskim požarima na više lokacija širom države, a njezini resursi nisu dovoljni za učinkovito suzbijanje požara, posebno u teško pristupačnim područjima i u uvjetima visokih temperatura, jakog vjetra i suše.

“Zračni kapaciteti Crne Gore, avioni i helikopteri, rade punim kapacitetom, ali zbog obima požara i ograničenih tehničkih mogućnosti ne mogu odgovoriti na sve potrebe”, navodi se u priopćenju crnogorske vlade. Dodaje se i da vremenska prognoza ukazuje na nastavak nepovoljnih vremenskih uvjeta u narednim danima. Podsjeća se da je Crna Gora članica NATO-a od 2017. godine te da, u skladu s nacionalnim procedurama i međunarodnim obvezama, može zatražiti pomoć kroz navedene mehanizme kada domaći kapaciteti nisu dovoljni za odgovor na izvanredne situacije.

Iz crnogorskog Ministarstva unutarnjih poslova najavljeno je da će gašenju požara na teritoriju Crne Gore od utorka pomagati i kanader iz Hrvatske, te da je danas Srbija poslala helikopter Kamov, koji je oko 17 sati sletio u Podgoricu i koji je već angažiran na gašenju požara iz zraka. U Crnoj Gori aktivni su požari na nekoliko lokacija u okolici Podgorice, gdje su vatrogasci spašavali kuće i evakuirali lokalno stanovništvo, te na primorju kod Budve i na sjeveru zemlje u okolici Bijelog Polja. U gašenju požara nadležnim službama pomaže i Vojska Crne Gore.

Predstavnici nevladinih udruga žestoko su kritizirali premijera Milojka Spajića i njegovu vladu, koja je na kolektivnom godišnjem odmoru, zbog ignoriranja situacije u kojoj se država našla. Spajić je na društvenim mrežama kasnije napisao da će Vlada Crne Gore pružiti svu neophodnu pomoć građanima koji su pretrpjeli štetu u požarima, kako bi se sanirale posljedice i obnovilo ono što je izgubljeno.

“Svjestan sam težine gubitaka koje su naši građani pretrpjeli. Vlada Crne Gore bit će uz vas – pružit ćemo svu neophodnu pomoć kako bismo sanirali posljedice i obnovili ono što je izgubljeno. Ovi izazovi su teški, ali zajedno ćemo ih prevladati, s vjerom u snagu i jedinstvo naše zajednice”, napisao je premijer na mreži X. Dodao je da su požari na više lokacija u državi nanijeli veliku materijalnu štetu građanima i zajednicama.

“Nažalost, ozlijeđeni su i naši vatrogasci – ljudi koji svakog dana, nesebično i hrabro, staju na prvu liniju obrane života i imovine”, napisao je Spajić. Izrazio je zahvalnost “našim prijateljima iz Srbije, Hrvatske i Slovenije, kao i partnerima iz Europske unije i NATO-a, na brzoj i nesebičnoj pomoći koju pružaju u duhu regionalne suradnje i solidarnosti”.