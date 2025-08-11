Novo upozorenje zbog smrtonosne gljivice, liječnici očajnički traže lijek: Širi se bolnicama diljem svijeta

Liječnici su izdani novo upozorenje zbog smrtonosne gljivice otporne na lijekove, označene kao "prijetnja čovječanstvu", nakon što je inficirao mozak pacijenta u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Candida auris (C. auris) - gljivicu koju je Svjetska zdravstvena organizacija označila kao jednu od 19 smrtonosnih gljivica koje predstavljaju "ozbiljnu prijetnju čovječanstvu" šire se bolnicama diljem svijeta i postaje sve otpornija na nekolicinu lijekova koji djeluju protiv nje. Otkako je prvi put identificiran, ova gljivica povezana je sa smrtnim ishodima na globalnoj razini, pri čemu se smrtnost procjenjuje na približno jednu trećinu svih slučajeva. U nedavno dokumentiranom slučaju, 34-godišnjak je razvio infekciju gotovo tri mjeseca nakon što je zadobio tešku traumatsku ozljedu glave u prometnoj nesreći. Medicinski tim bolnice Saqr u Ras Al-Khaimahu izvijestio je da je pacijent hospitaliziran u jedinu intenzivnu skrb. Pregled je otkrio višestruka krvarenja u mozgu te je muškarac podvrgnut hitnom zahvatu pri kojem je dio lubanja uklonjen kako bi se smanjio pritisak. Proveo je tri tjedna na intenzivnoj njezi prije nego što je premješten na odjel, gdje je iduća dva mjeseca bio podvrgnut daljnjim operacijama i liječenju antibioticima. Testovi provedeni nakon operacije uklanjanja viška tekućine iz mozga pokazali su da ima infekciju C. auris. Gljivica, prvi put identificirana 2009. godine, može preživjeti na bolničkim površinama i koži duže vrijeme, često je otporna na dezinficijense i lijekove te se može proširiti na krv, mozak, leđnu moždinu, kosti, trbuh, uši, pluća i mokraćni sustav. Liječnici su pacijentu propisali tri tjedna antifungalnih injekcija, nakon čega su uslijedila dva lijeka putem intravenske infuzije tijekom 15 dana, a zatim 11-dnevna kura antifungalnih tableta, s prekidom tek kada su krvni nalazi bili uredni. Ponovljeni testovi pokazali su da je infekcija eliminirana, a otpušten je nakon sedam mjeseci u bolnici.

"Prekomjerna upotreba antifungalnih sredstava u poljoprivredi i zdravstvu pridonijela je razvoju antifungalne rezistencije kod C. aurisa. Koliko znamo, ovo je prvi prikaz slučaja koji dokumentira uspješno liječenje infekcije vanjskog ventrikularnog šanta uzrokovane C. auris bez intratekalne primjene antifungalnih lijekova", kazali su njegovi liječnici u članku u časopisu Journal of Medical Case Reports. Godinama su se gljivične infekcije liječile malim brojem lijekova, ali istraživanja pokazuju da većina postaje sve otpornija - trend je povećan prekomjernom upotrebom, posebno u zemljama gdje se antifungalni lijekovi mogu kupiti bez recepta. Osobe s oslabljenim imunološkim sustavom, one koje su nedavno primile zdravstvenu skrb u inozemstvu, provele duže vrijeme u bolnici ili na intenzivnoj njezi ili su liječene određenim antibioticima, imaju veći rizik, piše Daily Mail .