Zvijezda koju Hrvati obožavaju preživljava u užasima rata: 'Kad bih mogao birati, radije bi umro'

Nekada je Alex Dolgopolov (36) vodio bitke na teniskim terenima, a danas se, kao i mnogi ukrajinski civili, na bojištu bori za goli život. Kako navodi Bild, bivši ukrajinski tenisač, zamijenio je reket puškom. Tijekom svoje tenisačke karijere, Dolgopolov se suočavao s najvećim imenima ovog sporta. Sada je to poglavlje svog života zatvorio. Odlučio je braniti svoju domovinu od ruske invazije, te otvoreno progovara o užasima rata s kojima se svakodnevno susreće.

U razgovoru za Spiegel, Dolgopolov je izjavio: "Trenutno želim samo preživjeti. Kada suborcu eksplozija pred vašim očima otkine nogu, vaša perspektiva života se potpuno promijeni. Nikome ne želim takvo iskustvo." Bivša teniska zvijezda dobrovoljno se prijavila za obranu Ukrajine. O toj odluci danas kaže: "Savjest me je tjerala, govorila mi: 'Moraš to učiniti.' No, nisam imao pojma o oružju. Zato sam potražio najbližu streljanu u blizini Antalye."

Ukrajinac je u ratu raspoređen kao pilot drona, te je svjedočio stravičnim prizorima. Izvještava o iznenadnom granatiranju: "Kada granate eksplodiraju na manje od osam metara od vas, mogu vam rastrgati utrobu." Dodaje: "Na kraju nam je preostalo samo nadati se da nas neće pogoditi, bili smo užasnuti. Nakon otprilike 20 eksplozija, sve je utihnulo. Zastrašujuće je kad o tome razmišljam." Dolgopolov je brutalno iskren: "Iskreno, više se bojim ranjavanja i života kao invalid. Kad bih mogao birati, radije bih bio mrtav."

Ukrajinac je u siječnju 2012. godine dosegao 13. mjesto na svjetskoj teniskoj ljestvici. Godine 2011. stigao je do četvrtfinala Australian Opena, a iste je godine osvojio ATP turnir u Umagu. U tijeku karijere mogao se pohvaliti i pobjedom nad teniskom legendom Rafaelom Nadalom.

Svoj posljednji meč odigrao je 2018. godine u Rimu protiv Novaka Đokovića, nakon čega je završio profesionalnu karijeru. Tijekom karijere zaradio je više od 7 milijuna američkih dolara od nagrada na turnirima. Danas je suočen sa bitkom daleko od one sportske, ali jednako važnom, onom za budućnost svoje zemlje i opstanak svog naroda. Njegova priča je podsjetnik na brutalnu realnost rata i hrabrost pojedinaca koji su spremni žrtvovati sve za slobodu.