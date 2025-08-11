HNK Vukovar 1991 ima priliku pokazati ne samo što je sport nego i učiniti malen, ali značajan iskorak za budućnost Vukovara. Bila bi sportska i ljudska nepravda da vratar Srđan Nedić ne dobije novu priliku od kluba koji mu je otkazao suradnju jer je zapratio Instagram stranicu "Četnici 1941". Premda je dovoljno već i objašnjenje da je to učinio kao 12-godišnje dijete te da sadržaj te stranice, koji nije aktivan od 2019., danas ne podržava niti razumije zašto je to učinio. Ali, on se nije zadržao na tome, već je ustrajao u tome da se promijenio kao sportaš i osoba: "Danas s 18 godina, potpuno razumijem zašto je moj tadašnji postupak izazvao bol i bijes, osobito jer dolazim iz kluba i grada koji nosi teško i bolno nasljeđe. Iskreno žalim zbog tog čina i svega što je iz njega proizašlo. Ne tražim opravdanje, već priliku da pokažem koliko poštujem svoj rodni grad, njegovu povijest i ljude."