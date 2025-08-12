Ugledni britanski list tvrdi: Ukrajina je spremna odreći se teritorija koje drži Rusija

Američki predsjednik Donald Trump odbacio je mogućnost trilateralnog sastanka s Volodimirom Zelenskim te nastoji umanjiti značaj predstojećih razgovora. Karakterizirao je susret kao "provjeru stanja" s ciljem "utvrđivanja osnovnih parametara", naglašavajući pritom da "konačni dogovor nije njegova odgovornost". Ova taktika možda predstavlja promišljenu preventivnu strategiju, smanjivanje očekivanja i pripremu javnog mnijenja za moguć neuspjeh. Ipak, Trump ostaje nepokolebljiv u uvjerenju da će "teritorijalne zamjene" biti temelj bilo kakvog sporazuma o završetku ukrajinskog sukoba. Govorio je o "pozitivnim i negativnim aspektima" za obje strane, prikazujući sebe kao racionalnog posrednika u sporu. Pokazao je nezadovoljstvo Zelenskim zbog tvrdnji da nema ustavne ovlasti za ustupanje teritorija, premda je izrazio nadu za povrat "ključnih ukrajinskih područja". Trump je obećao da će nakon razgovora s Putinom odmah kontaktirati ukrajinskog čelnika i europske lidere. Također je demonstrirao samopouzdanje u vlastite pregovaračke vještine, oslanjajući se na svoje poslovno iskustvo. "Već u prvim minutama susreta, možda u prve dvije, točno ću znati postoji li mogućnost za sporazum", izjavio je. Kada je upitan kako može biti tako siguran, odgovorio je: "To mi je posao - sklapanje dogovora." Članovi njegove administracije potvrdno su klimnuli glavama. Čini se da je akcija protiv kriminala u američkoj prijestolnici namjerno vremenska usklađena kako bi pojačala njegov diplomatski autoritet. Kriminal u Washingtonu označio je "nacionalnom krizom", uspostavio federalni nadzor nad policijom i aktivirao Nacionalnu gardu. Na prvi pogled može se činiti neobičnim da Trump govori o "obnovi" Washingtona uoči historijskog susreta s Putinom. Međutim, on gradi imidž odlučnog i nepopustljivog lidera prije suočavanja s čovjekom koji uživa sličnu reputaciju. Trump ne putuje u Rusiju, već na Aljasku. Ta pogreška otkrila je koliko je Putin dominantan u njegovim razmišljanjima, čak i kada se bavi domaćim pitanjima. Putin nastoji konsolidirati ruske teritorijalne dobitke od početka invazije, dok Trump traži prekid neprijateljstava, piše Sky News.

Kako piše The Telegraph Ukrajina bi se mogla složiti s prekidom borbi i ustupiti teritorij koji već drži Rusija kao dio mirovnog plana koji podržava Europa . Volodimir Zelenski rekao je europskim čelnicima da moraju odbaciti svaki prijedlog Donalda Trumpa u kojem se Ukrajina odriče daljnjeg teritorija - ali da bi Rusiji moglo biti dopušteno zadržati dio zemlje koju je zauzela. To bi značilo zamrzavanje linije fronta tamo gdje jest i predaju Rusiji de facto kontrole nad teritorijem koji okupira u Luhansku, Donjecku, Zaporožju, Hersonu i Krimu. Ublažavanje pregovaračke pozicije dolazi uoči razgovora između Trumpa i Vladimira Putina na Aljasci u petak. "Plan se može povezati samo s trenutnim položajima vojske“, rekao je zapadni dužnosnik. Ukrajina i Europa sve su više zabrinute da bi Trump i Putin mogli pregovarati o završetku dugotrajnog rata preko Zelenskog. "Imam mnogo strahova i mnogo nade“, rekao je u ponedjeljak Donald Tusk, poljski premijer. Dodao je da su američki dužnosnici obećali konzultirati se s europskim čelnicima prije osobnih razgovora između gospodina Trumpa i Putina.

Ključna europska zabrinutost odnosila se na navodnu mirovnu inicijativu koju je podržala Moskva, predviđajući zamrzavanje bojišnice na jugoistoku Ukrajine u zamjenu za kijevsko povlačenje iz područja Donjecka i Luhanska koja trenutno kontrolira. Prema europskim diplomatima, nije zabilježena značajna promjena u Putinovim ukupnim ratnim ciljevima, koji podrazumijevaju rušenje prozapadne ukrajinske vlade i njezinu zamjenu režimom naklonjenim Moskvi. Rusija i dalje inzistira na "potpunoj kapitulaciji" Kijeva, što uključuje sprječavanje bilo kakvih izgleda za članstvo u NATO-u te demilitarizaciju, navodi se u analizi Instituta za proučavanje rata, washingtonskog think tanka. U ponedjeljak navečer ukrajinski predsjednik Zelenski je izjavio da ne postoje naznake ruskih priprema za završetak rata unatoč predstojećim mirovnim pregovorima. Europske prijestolnice odlučile su podržati kijevsku poziciju o teritorijalnim pitanjima u nastojanju da uvjere gospodina Trumpa o postojanju diplomatske težine iza jedinstvene "Ukrajina plus Europa" crvene linije koja odbacuje kompromise oko teritorija pod ukrajinskom suverenošću.

"Europljani sada jasnije razumiju svoju ulogu u podršci Ukrajini tijekom diplomatskih pregovora", rekao je zapadni dužnosnik. "To predstavlja moralni poticaj i istovremeno ojačava ukrajinske diplomatske pozicije kako se ne bi osjećala izolirana", dodao je. Europski čelnici trebali bi u srijedu razgovarati s Trumpom kako bi mu prezentirali svoje argumente. Smatraju i da Zelenski ima manevarskog prostora s obzirom na rastuću podršku birača koji bi prihvatili teritorijalne ustupke Moskvi kao cijenu za završetak rata. Kijev si teško može priuštiti daljnje teritorijalne gubitke, osobito u istočnoj regiji Donjecka, jer bi to omogućilo ruskim snagama da zaobiđu fortifikacije izgrađene tijekom izvornog donbaskog sukoba 2014. godine. Ukrajinski predsjednik također bi se suočio s ustavnim ograničenjima, budući da ga ustav njegove zemlje sprječava u ustupanju teritorija bez nacionalnog referenduma.