FOTO/VIDEO Ponovno je planuo požar na Vjesnikovoj zgradi

9:25 - Gašenje i sanacija požara je u tijeku. Požarište se pregledava termo-kamerom. Na mjesto događaja dolazi statičar koji će procijeniti stanje konstrukcije. Promet oko Vjesnika je zatvoren - objavilo je Ravnateljstvo civilne zaštite.

9:20 - Požar u Vjesnikovom neboderu ponovo je buknuo. Svi vatrogasci s područja grada su na terenu i pokušavaju vatru staviti pod nadzor. Vatra je buknula na samom vrhu nebodera, a prizor su snimili objektivi Pixsella.

18.11.2025. - Zagreb, Hrvatska - Pozar u Vjesnikovom neboderu. Vatra se siri na nize katove. Svi vatrogasci s podrucja grada su na terenu i pokusavaju vatru staviti pod nadzor. Photo: Neva Zganec/PIXSELL Foto: Neva Zganec/PIXSELL

9:17 - "Sinoć, 17. studenog 2025. godine, oko 23 sata izbio je požar u Vjesnikovom neboderu na Slavonskoj aveniji u Zagrebu, a vatra se širila vertikalno te je zahvatila više katova i krovište, zbog čega je u njegovo gašenje uključen veliki broj vatrogasaca. Zahvaljujemo svim interventnim službama – policiji i Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Zagreba i svim vatrogascima koji su odmah izišli na teren i ulažu iznimne napore kako bi se požar stavio pod kontrolu. Uzrok požara je zasad nepoznat, a istraga će pokazati kako je došlo do njega. U zgradi je isključen plin i električna energija kako bi se spriječila veća šteta. Nasreću nema ozlijeđenih. Republika Hrvatska suvlasnica je Poslovnog kompleksa Vjesnik zajedno s drugim pravnim osobama. Dio koji je zahvaćen požarom koristi se za smještaj arhive, dok bočni dio Vjesnika (tzv. aneks) koji Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine koristi za rad službenika, nije zahvaćen požarom. Ministarstvo će poduzeti sve radnje kako bi se što prije pristupilo sanaciji nastale štete i obnovi cijelog kompleksa", objavilo je Ministarstvo graditeljstva.

8:05 - Ispred Vjesnikovog nebodera je naša novinarka Nikolina Orešković. Ondje vatrogasci još gase požar, no prema viđenom, izgleda kao da je situacija sada pod kontrolom.

7:50 - O složenosti gašenja tog požara, za Hrvatski radio govorio je zapovjednik JVP Grada Zagreba Siniša Jembrih. Nakon dojave o požaru vatrogasci su se, kaže „sjurili na vrh“, počeli gasiti, no u tom su trenutku vidjeli da gori i ispod njih, a što je, ističe, izuzetno opasno i „gorjelo je na više mjesta“.

„To može pokazati da je došlo do neke katastrofalne greške, odnosno nečega na instalacijama, tako da su u svari te instalacije uzrokovale požar po cijeloj vertikali zgrade što je izuzetno opasno“, izjavio je Jembrih. Naveo je kako su se vatrogasci nakon toga morali povući gasiti požar izvana, što nije efikasno, jer se požar mora gasiti iznutra. „Ali jednostavno, preopasno bi bilo ulaziti u prostor zahvaćen požarom, pogotovo, ako imate požar ispod sebe“, objasnio je Jembrih.

7:15 - Šteta je velika. Bez obzira što je većina zgrade bila napuštena, unutra su prostorije pune opreme i papira. Mi smo zaprimili dojavu oko 23 sata. Na intervenciju su krenula tri vozila iz najbliže postaje. Čim smo vidjeli otvoreni plamen, odmah smo zatražili dodatnu intervenciju. Opasno je jer, kad su se ekipe počele penjati i gasiti, vidjeli smo da se požar počeo pojavljivati na donjim katovima, čak i u prizemlju, što znači da se širio kroz ventilacije, kazao je Siniša Jembrih, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba.

6:45 - Sad je 6 ujutro, plamen je manji. Ali vjerojatno će ga gasiti i kroz dan. Stalno se razbuktava. Najbitnije da vatrogasci ne stradaju. Požar je izbio sinoć nešto nakon 23 sata, još se ne zna koji je uzrok. Postoje neke sumnje, ali očevid će se raditi koji će onda utvrditi koji je uzrok. Kao što znate, radi se o jednoj od najvećih i najpoznatijih zgrada u Zagrebu. Nažalost, šteta je totalna. Većinski vlasnik Vjesnika je država. Statičari će vidjeti kakvo je stanje, je li konstrukcija za rušenje ili će se ići u obnovu. Nadam se da će se ići u obnovu jer će ovako izgledati kao ruglo - rekao je gradonačelnik Tomislav Tomašević.

6:33 - Vatrogasci nam javljaju da je požar i dalje u tijeku, još ga gase jer još ima mjesta na kojima izbija vatra.

6:15 - Naš novinar Dražen Brajdić našao se na mjestu požara te je snimio kako vatra guta Vjesnik.

6:00 - "Zaprimljena je dojava građana o pojavi gustog crnog dima i vidljivog plamena koji izlazi iz zgrade Vjesnika na više katova. Vatrogasne snage započele su gašenje odmah po dolasku na mjesto intervencije. Požar se širi vertikalno te zahvaća više katova i krovište, zbog čega je zatraženo uključivanje dodatnih snaga i tehnike.

Požar je i dalje aktivan te se širi putem konstrukcijskih otvora. Zbog povećane opasnosti vatrogasci su povučeni iz unutarnje navale. Sve postaje su ispražnjene te se popunjavaju rezervnim snagama", saznaje se iz Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba.

4:00 - Iza 23 sata u zgradi Vjesnika u Zagrebu je izbio požar. Na snimkama se vidi gust dim koji izlazi iz više katova zgrade. "S vrha zgrade ide gust dim, plamen je velik. U okolnim kvartovima osjeti se dim", kazali su čitatelji za 24 sata. Za sada nema službenih informacija o eventualnim ozlijeđenima, a prema prvim informacijama, zgrada je u trenutku izbijanja požara bila prazna.

"Požar je zahvatio više katova i krov zgrade te se agresivno širi vertikalno. Zbog velike opasnosti vatrogasci su povučeni iz unutarnje navale i provode aktivnu obranu objekta. Sve postaje su popunjene rezervnim snagama. Intervencija je i dalje u tijeku", javljaju iz Vatrogasne postrojbe Zagreb. Ravnateljstvo civilne zaštite javlja kako požar trenutačno gase 93 vatrogasca, a na terenu je 30 vozila. Vatra ne posustaje već pet sati, a zapaljene krhotine padaju po okolnim zgradama. Stanovnici javljaju da se od količine dima teško diše.

"Riječ je o državnoj imovini, ali smo u stalnom kontaktu s vatrogascima koji čine sve da požar što prije ugase. Nemamo saznanja da je netko stradao, a uzrok i štetu će utvrditi nadležne institucije", rekla je za Dnevnik.hr Dinka Živalj, glasnogovornica zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića.

