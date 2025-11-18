Naši Portali
BREAKING
POŽAR VJESNIKA

Vlasnik Laganini FM-a za Večernji list: 'Naš je kat upravo počeo gorjeti. Noć je bila grozna...'

Autor
Hana Ivković Šimičić
18.11.2025.
u 09:50

Radio nam je tamo, sve je oprema tamo, ne možemo emitirati, pokušavamo smisliti neko rješenje – rekao nam je Josip Majher

Požar Vjesnikova nebodera jedan je od većih u povijesti Zagreba, a sva je sreća što nitko u tragediji nije bio ozlijeđen. Kako smo već spomenuli, u zgradi se obično nalaze arhivi i skladišta, no na jednom od najviših katova djeluje Laganini FM. Razgovarali smo s predsjednikom Uprave Josipom Majherom.

– Cijelu noć su gorjeli katovi ispod nas, mi smo tijekom radova prije tri-četiri godine prostore dodatno učvrstili i zatvorili prostore. Međutim, vidim da je sad naš kat počeo gorjeti. Radio nam je tamo, sva je oprema tamo, ne možemo emitirati, pokušavamo smisliti neko rješenje – rekao nam je. Opisao je i kako je izgledala noć borbe protiv buktinje. 

– Grozno je noć izgledala, bio sam tamo do četiri ujutro. Užasno je da gori sve što ste stvarali godinama. Gledate te ljude kako se pate, vatrogasce kako rade. To je takav crni dim bio da je to bilo strašno. Bili smo jedini stanar na neboderu, oaza u toj pustinji nebodera. Sad ćemo se boriti za nastavak emitiranja, imamo obveze i prema koncesionaru. Svi smo se okupili, nastavljamo dalje raditi. 

Na pitanje što sada odgovorio je: – Znate kako je. Prošlost ne možete promijeniti, ali možete utjecati na budućnost. Dogodilo se što se dogodilo, ne mogu na to utjecati, nego da se ljudi pokrenu svi zajedno, i da ne budemo pesimisti. 

Požar u Vjesnikovom neboderu na Slavonskoj aveniji planuo je sinoć oko 23 sata. Kako se širio okomito, zahvatio je više katova i krovište zbog čega je u njegovo gašenje uključen velik broj vatrogasaca i tehnike. Uzrok požara za sada se ne zna. Na požarište je rano jutros došao i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, koji je rekao kako  je, prema onome što je vidio 'šteta totalna'. 

>> Sve detalje o požaru pratite OVDJE. 

Kupnja