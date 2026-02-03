VIDEO EHF se naklonio hrvatskom reprezentativcu: Pogledajte i službeno najljepši pogodak Europskog prvenstva

Europsko rukometno prvenstvo u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj netom je završilo, ali završnica turnira i dalje je glavna tema u rukometnim krugovima. Hrvatska će definitivno po dobrome pamtiti 17. kontinentalnu smotru budući da se kući vratila sa sedmom medaljom rukometnih Eura, a četvrtom broncom.

Osim na momčadskom, imali su naši reprezentativci uspjeha i na individualnom nivou pa je tako Mario Šoštarić izabran za najbolje desno krilo turnira. Dva dana nakon zatvaranja turnira, EHF je objavio svoju listu pet najljepših pogodaka zabijenih na cijelom natjecanju, a prvo mjesto pripalo je hrvatskom reprezentativcu Tinu Lučinu.

Hrvatska u problemima: Rukometaše poharala viroza, Kuzmanović povraćao cijelu noć Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Lijevi vanjski šuter našičkog Nexea na ovom je prvenstvu zaradio nadimak 'El Pistolero' (Revolveraš) od rukometnih legendi Igora Vorija i Mirze Džombe. Taj nadimak opravdao je u utakmici za treće mjesto protiv Islanda kada je u trenucima kada je Hrvatskoj prijetilo oduzimanje lopte ispalio jednu 'bombu' s 12 metara i zamalo probio mrežu na islandskom golu.

Lučin je turnir završio kao 14. najbolji strijelac natjecanja s 39 golova, a u Hrvatskoj reprezentaciji samo je kapetan Ivan Martinović zabio više (40). Na kraju je bio i najbolji asistent Hrvatske s 23 dodavanja za pogodak što ga je učinilo petim najboljim dodavačem na turniru.