ZASLUŽENO

VIDEO EHF se naklonio hrvatskom reprezentativcu: Pogledajte i službeno najljepši pogodak Europskog prvenstva

Susret Islanda i Hrvatske u utakmici za treće mjesto EHF Europskog prvenstva
Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
03.02.2026.
u 17:15

Lijevi vanjski šuter našičkog Nexea na ovom je prvenstvu zaradio nadimak 'El Pistolero' (Revolveraš) od rukometnih legendi Igora Vorija i Mirze Džombe

Europsko rukometno prvenstvo u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj netom je završilo, ali završnica turnira i dalje je glavna tema u rukometnim krugovima. Hrvatska će definitivno po dobrome pamtiti 17. kontinentalnu smotru budući da se kući vratila sa sedmom medaljom rukometnih Eura, a četvrtom broncom.

Osim na momčadskom, imali su naši reprezentativci uspjeha i na individualnom nivou pa je tako Mario Šoštarić izabran za najbolje desno krilo turnira. Dva dana nakon zatvaranja turnira, EHF je objavio svoju listu pet najljepših pogodaka zabijenih na cijelom natjecanju, a prvo mjesto pripalo je hrvatskom reprezentativcu Tinu Lučinu.

Hrvatska u problemima: Rukometaše poharala viroza, Kuzmanović povraćao cijelu noć

Lijevi vanjski šuter našičkog Nexea na ovom je prvenstvu zaradio nadimak 'El Pistolero' (Revolveraš) od rukometnih legendi Igora Vorija i Mirze Džombe. Taj nadimak opravdao je u utakmici za treće mjesto protiv Islanda kada je u trenucima kada je Hrvatskoj prijetilo oduzimanje lopte ispalio jednu 'bombu' s 12 metara i zamalo probio mrežu na islandskom golu.


Lučin je turnir završio kao 14. najbolji strijelac natjecanja s 39 golova, a u Hrvatskoj reprezentaciji samo je kapetan Ivan Martinović zabio više (40). Na kraju je bio i najbolji asistent Hrvatske s 23 dodavanja za pogodak što ga je učinilo petim najboljim dodavačem na turniru.
Ključne riječi
EP rukomet 2026. Tin Lučin Hrvatska rukometna reprezentacija

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Stradun
Stradun
17:34 03.02.2026.

Leone,čestitam.

