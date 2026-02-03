NATO nagradio hrvatskog pukovnika najvišim vojnim odličjem koje se ne viđa često

Pukovnik Oružanih snaga Republike Hrvatske Zlatko Sudić odlikovan je NATO-ovom medaljom za zasluge na razini Glavnog tajnika NATO-a, što predstavlja najviše vojno odličje koje se u Savezu dodjeljuje iznimno rijetko i samo za izvanredna postignuća.

Svečana dodjela održana je u siječnju 2026. godine u Zapovjedništvu savezničkih združenih snaga u Brunssumu, gdje medalja uručena u ime Glavnog tajnika NATO-a Marka Ruttea. Odličje je pukovniku Sudiću predao zapovjednik Zapovjedništva savezničkih združenih snaga general zbora Ingo Gerhartz.

Pukovnik Sudić odlikovanje je primio za iznimna profesionalna postignuća u radu unutar NATO-ova Zapovjedništva savezničkih združenih snaga u Brunssumu, gdje istodobno obnaša dvije izrazito zahtjevne dužnosti. U okviru svojih odgovornosti upravlja nizom složenih multidomenskih procesa na operativnoj razini zapovijedanja.

Posebno se ističe njegov doprinos razvoju modernog sustava sveobuhvatne multidomenske prosudbe, koji je pukovnik Sudić osmislio i proveo – prvi put u povijesti NATO-a. Riječ je o sustavu koji je danas široko primjenjiv unutar Saveza te je postao sastavni dio ključnih aktivnosti i operacija na svim razinama NATO-ova djelovanja. Kao glavni idejni tvorac brojnih strateški važnih projekata, pukovnik Sudić značajno je pridonio tranziciji NATO-a s tradicionalnih pristupa procjeni prijetnji i rizika prema suvremenim, multidomenskim modelima.

Takvi modeli omogućuju preciznu, pravodobnu i učinkovitu potporu u planiranju i provedbi operacija, osobito u uvjetima suvremenih kriza i operacija visokog intenziteta. NATO-ova medalja za zasluge na razini Glavnog tajnika dodjeljuje se iznimno rijetko, a njezini dobitnici svojim su djelovanjem ostvarili mjerljiv i dugoročan doprinos unaprjeđenju NATO-ovih procesa te ukupnoj učinkovitosti Saveza.