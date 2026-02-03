Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 166
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
RADIONICA SILVIJA HRNČIRA

Ovo mjesto u Zagrebu postalo je hit među programerima: 'Odlučio sam napraviti katanu, odmah najteže'

VL
Autor
Domagoj Puljizović
03.02.2026.
u 16:37

Doista, od kovačnice je Hrnčir, vlasnik obrta zvučnog imena, a japanskog prizvuka Shaato (ime brenda spoj je njegovih inicijala i japanske riječi ato, što znači umjetnost), uspio načiniti svojevrstan dnevni boravak

Dok smo se šetali Mirogojem, posljednjim počivalištem brojnih Zagrepčana, glavnim gradskim grobljem i jednim od najljepših u Europi, pogledom smo tražili ulaz u uvučeno dvorište koje skriva kućni broj 17 i na toj adresi malu, skrovitu radionicu našeg sugovornika, "meštra od vatre", nad koju su se nadvile monumentalne crvenožute arkade slavnog arhitekta njemačkog porijekla Hermana Bolléa. Sve do vrata majstorove radionice kosti nam je uporno probadao rezak zimski vjetar koji je strujao duž Aleje pokojnika, a između masivnih blokova mramora koji ondje čekaju spretne ruke obližnjih klesara. Napokon, otvorio nam ih je akademski kipar, zlatar, kovač i nožar Silvio Hrnčir. Ušli smo bez razmišljanja i brzo se ugrijali uz toplu peć u kojoj je već ugodno pucketala vatra.

Ključne riječi
radionice Mirogoj noževi Kovač Silvio Hrnčir

Komentara 1

Pogledaj Sve
PS
Proda san rvacku
16:40 03.02.2026.

Neoriginalno. Prepun YouTube ljudi koji rade katane i sl.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!