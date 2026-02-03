Ovo mjesto u Zagrebu postalo je hit među programerima: 'Odlučio sam napraviti katanu, odmah najteže'

Dok smo se šetali Mirogojem, posljednjim počivalištem brojnih Zagrepčana, glavnim gradskim grobljem i jednim od najljepših u Europi, pogledom smo tražili ulaz u uvučeno dvorište koje skriva kućni broj 17 i na toj adresi malu, skrovitu radionicu našeg sugovornika, "meštra od vatre", nad koju su se nadvile monumentalne crvenožute arkade slavnog arhitekta njemačkog porijekla Hermana Bolléa. Sve do vrata majstorove radionice kosti nam je uporno probadao rezak zimski vjetar koji je strujao duž Aleje pokojnika, a između masivnih blokova mramora koji ondje čekaju spretne ruke obližnjih klesara. Napokon, otvorio nam ih je akademski kipar, zlatar, kovač i nožar Silvio Hrnčir. Ušli smo bez razmišljanja i brzo se ugrijali uz toplu peć u kojoj je već ugodno pucketala vatra.