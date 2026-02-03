Gura 'lex Senf', a pogledajte što je Penava govorio prije dvije godine

Partneri u vladajućoj većini okupili su se u Banskim dvorima nakon kaosa koji je nastao oko organizacije dočeka hrvatskih rukometaša u Zagrebu. Nakon što je Vlada preuzela organizaciju događaja umjesto zagrebačke gradske uprave, Domovinski pokret najavio je inicijativu za donošenje posebnog zakona koji bi, prema njihovim tvrdnjama, spriječio da lokalna samouprava blokira događaje od nacionalnog interesa.

Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava najavio je da će njegova stranka predložiti zakon kojim bi se jasno razgraničile ovlasti nacionalne i lokalne razine kada je riječ o organizaciji i komunikaciji događaja od nacionalnog značaja. Riječ je o zakonskoj inicijativi koja je u javnosti već prozvana “lex Senf”.

Penava poručuje kako događaji poput dočeka sportskih reprezentacija ili obilježavanja važnih državnih uspjeha ne smiju ovisiti o volji lokalnih vlasti, već moraju biti u nadležnosti državnih institucija, Vlade, Hrvatskog sabora i predsjednika Republike, u okviru njihovih ustavnih ovlasti. Naglasio je i da Domovinski pokret s koalicijskim partnerima ima parlamentarnu većinu te da će se o toj inicijativi raspravljati u Saboru. - Neke stvari od nacionalnog značenja ne mogu ovisiti o lokalnim šerifima. Nacionalna razina mora imati pravo organizirati i komunicirati takve događaje bez dovođenja u pitanje od strane nižih razina vlasti - poručio je Penava.

Povod zakonskoj inicijativi bili su prijepori oko organizacije dočeka rukometaša u Zagrebu, a Penava je u tom kontekstu oštro kritizirao zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića i stranku Možemo, optužujući ih za selektivan odnos prema nacionalnim simbolima, Domovinskom ratu i sportskim uspjesima. Odbacio je i tvrdnje da bi predložene zakonske izmjene bile protuustavne, ističući da Vlada već sada ima jasne ovlasti. No, izgleda da Ivan Penava prije samo nešto više od godinu dana nije zastupao ovakav stav.

Zanimljivo, isti Penava u jesen 2023. godine, kada je "ratovao" s Vladom oko plakata koji će u Vukovaru biti postavljeni uoči tužne obljetnice pada grada, "pjevao je drukčiju pjesmu". – U slučaju Vukovara komunalnim službama raspolažem ja i preko njih odlučujem što je u gradu prihvatljivo, a što nije i koji plakati se nalaze na kojim javnim površinama. Ne može to raditi ni predsjednik države ni Vlade ni Sabora, i to nikome ne pada na pamet osim ministru branitelja i predsjedniku Vlade – govorio je tada gradonačelnik Penava. Doduše, tada nije bio na vlasti i u ljubavi s HDZ-om, već u oporbi, odakle je podnosio kaznene prijave protiv Plenkovića.