Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 186
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
POLITIČKI ZAOKRET

Gura 'lex Senf', a pogledajte što je Penava govorio prije dvije godine

Zagreb: Počela 9. sjednica Sabora
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
1/5
Autori: Petra Maretić Žonja, Tea Tokić
03.02.2026.
u 18:00

Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava najavio je da će njegova stranka predložiti zakon kojim bi se jasno razgraničile ovlasti nacionalne i lokalne razine kada je riječ o organizaciji i komunikaciji događaja od nacionalnog značaja.

Partneri u vladajućoj većini okupili su se u Banskim dvorima nakon kaosa koji je nastao oko organizacije dočeka hrvatskih rukometaša u Zagrebu. Nakon što je Vlada preuzela organizaciju događaja umjesto zagrebačke gradske uprave, Domovinski pokret najavio je inicijativu za donošenje posebnog zakona koji bi, prema njihovim tvrdnjama, spriječio da lokalna samouprava blokira događaje od nacionalnog interesa.

Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava najavio je da će njegova stranka predložiti zakon kojim bi se jasno razgraničile ovlasti nacionalne i lokalne razine kada je riječ o organizaciji i komunikaciji događaja od nacionalnog značaja. Riječ je o zakonskoj inicijativi koja je u javnosti već prozvana “lex Senf”.

Penava poručuje kako događaji poput dočeka sportskih reprezentacija ili obilježavanja važnih državnih uspjeha ne smiju ovisiti o volji lokalnih vlasti, već moraju biti u nadležnosti državnih institucija, Vlade, Hrvatskog sabora i predsjednika Republike, u okviru njihovih ustavnih ovlasti. Naglasio je i da Domovinski pokret s koalicijskim partnerima ima parlamentarnu većinu te da će se o toj inicijativi raspravljati u Saboru. - Neke stvari od nacionalnog značenja ne mogu ovisiti o lokalnim šerifima. Nacionalna razina mora imati pravo organizirati i komunicirati takve događaje bez dovođenja u pitanje od strane nižih razina vlasti - poručio je Penava.

Povod zakonskoj inicijativi bili su prijepori oko organizacije dočeka rukometaša u Zagrebu, a Penava je u tom kontekstu oštro kritizirao zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića i stranku Možemo, optužujući ih za selektivan odnos prema nacionalnim simbolima, Domovinskom ratu i sportskim uspjesima. Odbacio je i tvrdnje da bi predložene zakonske izmjene bile protuustavne, ističući da Vlada već sada ima jasne ovlasti. No, izgleda da Ivan Penava prije samo nešto više od godinu dana nije zastupao ovakav stav.

Zanimljivo, isti Penava u jesen 2023. godine, kada je "ratovao" s Vladom oko plakata koji će u Vukovaru biti postavljeni uoči tužne obljetnice pada grada, "pjevao je drukčiju pjesmu". – U slučaju Vukovara komunalnim službama raspolažem ja i preko njih odlučujem što je u gradu prihvatljivo, a što nije i koji plakati se nalaze na kojim javnim površinama. Ne može to raditi ni predsjednik države ni Vlade ni Sabora, i to nikome ne pada na pamet osim ministru branitelja i predsjedniku Vlade – govorio je tada gradonačelnik Penava. Doduše, tada nije bio na vlasti i u ljubavi s HDZ-om, već u oporbi, odakle je podnosio kaznene prijave protiv Plenkovića.

VELIKA FOTOGALERIJA Pogledajte prizore spektakla za pamćenje: Deseci tisuća navijača preplavile Trg
Zagreb: Počela 9. sjednica Sabora
1/219
Ključne riječi
Tomislav Tomašević Doček rukometaša Domovinski pokret Ivan Penava

Komentara 8

Pogledaj Sve
LU
Lukeruk
18:49 03.02.2026.

Senf je postal močo, to je ono s čim se pobriše pod

MO
možemoramo
18:47 03.02.2026.

Plakati i doček sportskih osvajača medalja NIJE usporedivo uopće...tako da, večernji u službi možeyu, promašili ste "ceo fuzbal"

Hüper
18:53 03.02.2026.

Kruške i jabuke se ne uspoređuju. Nisu Andrej i Senf suorganizatori pa se posvađali oko sadržaja, već Senf misli da je nadređen Vladi pa će njega pitati što smije ili ne.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!