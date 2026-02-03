Ljevica napada: Niže zahtjeve Ustavnom sudu, u svibnju prikupljanje potpisa za rušenje 'Bačićevih zakona'

Zbog dočeka rukometne reprezentacije na Trgu bana Jelačića Ustavni sud imat će pune ruke posla. Predsjednik zagrebačke Gradske skupštine Matej Mišić podnio je danas, kao privatna osoba, Ustavnom sudu prvi prijedlog za ocjenu ustavnosti zaključka kojim je Vlada, na telefonskoj sjednici 2. veljače, preuzela na sebe organizaciju dočeka brončanih hrvatskih rukometnih reprezentativaca. Mišić predlaže Ustavnom sudu da, u okviru svoje ustavne ovlasti, razmotri ustavnost i zakonitost zaključka Vlade RH s aspekta zaštite ustavnog jamstva prava na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, da utvrdi da je predmetnim zaključkom došlo do neustavnog zadiranja izvršne vlasti u samoupravni djelokrug jedinice lokalne samouprave te da uputi izvješće Hrvatskom saboru o uočenoj pojavi neustavnosti i nezakonitosti, radi zaštite ustavnopravnog poretka i osiguranja jamstva lokalne samouprave. – Predmetnim Zaključkom Vlada zadire u djelokrug jedinice lokalne samouprave preuzimanjem organizacije javnog okupljanja na javnoj površini bez suglasnosti/dozvola nadležnih lokalnih tijela. Takvim postupanjem negira se ustavno jamstvo samostalnosti lokalne samouprave u obavljanju poslova iz njezina djelokruga te krši načelo ustavnosti i zakonitosti kao i diobe vlasti, čime se stvara opasan presedan izravne intervencije izvršne vlasti u pravo na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu – stoji u prijedlogu za postupanje Ustavnog suda.

Ako presedan prođe...



I to neće biti jedini zahtjev za ocjenu ustavnosti Vladina zaključka. Na idućoj sjednici Gradske skupštine 24. veljače, najavio je danas i gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević, isti zahtjev izglasat će i Gradska skupština te ga također uputiti Ustavnom sudu. – Ajmo to istjerati do kraja. Ako ovaj presedan može proći, onda Vlada može raditi što hoće. Ne obvezuje je više ni Ustav ni zakoni koje je donio Hrvatski sabor, a koje je Vlada dužna provoditi – kazao je Tomašević. Komentirao je i tzv. lex Senf kazavši kako je to dokaz da Domovinski pokret jako dobro zna da je Vlada prekršila zakon. Naime, izmjenama zakona koje DP predlaže nacionalni događaji poput dočeka sportskih reprezentacija i obilježavanja važnih državnih uspjeha ne bi ovisili o odlukama lokalnih vlasti, već bi bili u nadležnosti državnih institucija, Vlade RH, Sabora, predsjednika Republike, u okviru njihovih ovlasti.

– Neke stvari od nacionalnog značenja ne mogu ovisiti o lokalnim šerifima. Nacionalna razina mora imati pravo organizirati i komunicirati takve događaje bez dovođenja u pitanje od strane nižih razina vlasti – kazao je Penava danas uoči sastanka parlamentarne većine. Zanimljivo, isti Penava u jesen 2023. godine, kada je "ratovao" s Vladom oko plakata koji će u Vukovaru biti postavljeni uoči tužne obljetnice pada grada, "pjevao je drukčiju pjesmu". – U slučaju Vukovara komunalnim službama raspolažem ja i preko njih odlučujem što je u gradu prihvatljivo, a što nije i koji plakati se nalaze na kojim javnim površinama. Ne može to raditi ni predsjednik države ni Vlade ni Sabora, i to nikome ne pada na pamet osim ministru branitelja i predsjedniku Vlade – govorio je tada gradonačelnik Penava. Doduše, tada nije bio na vlasti i u ljubavi s HDZ-om, već u oporbi, odakle je podnosio kaznene prijave protiv Plenkovića.

Plenković: "Psi laju..."



Osim ocjene ustavnosti Vladina zaključka, Tomašević je danas najavio i da će Skupština uputiti Ustavnom sudu i zahtjev za ocjenu ustavnosti "Bačićevih zakona", odnosno paketa tri zakona o gradnji, prostornom uređenju te energetskoj učinkovitosti u zgradarstvu koji su u Saboru izglasani sredinom prosinca, a za koje ljevica tvrdi da će dovesti do privatizacije 2.0, ali i pogodovanja investitorima i tajkunima da upravljaju razvojem gradova, zaobilazeći lokalnu samoupravu. Isti postupak paralelno će od Ustavnog suda zatražiti i svi drugi gradovi i županije u kojima su na vlasti stranke ljevice SDP ili Možemo, ali i zastupnici progresivne ljevice u Saboru. Ljevica će Ustavnom sudu dati rok od 30 dana da odluku donese, a u suprotnome prijeti referendumom, za koji su, kako se čuje, pripreme već i krenule te se prikupljanje potpisa protiv "Bačićevih zakona" očekuje početkom svibnja. Najavljeno traženje ocjene ustavnosti komentirao je danas i premijer riječima: "Psi laju, karavani prolaze." Kazao je da prava lokalne samouprave prema Ustavu nisu zamišljena tako da ograničavaju aktivnosti državnih institucija i vlasti.