Štampar izdao preporuke zbog požara u Vjesnikovom neboderu, evo što vam je činiti

Zbog požara koji je izbio u Vjesnikovom neboderu u Zagrebu i mogućeg širenja dima na okolna područja, Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ izdao je preporuke građanima koji žive u neposrednoj blizini požarišta ili se moraju kretati u području zahvaćenom dimom. Prema njihovim podacima, senzori kvalitete zraka postavljeni na 40 lokacija u gradu trenutačno ne pokazuju znakove zagađenja, no zbog opreza građanima se savjetuju privremene mjere zaštite.

Preporuke za građane: ostanite u zatvorenim prostorima ako je u vašem području vidljiv dim ili se osjeti miris paljevine te zatvorite prozore i vrata, smanjite ulazak vanjskog zraka tako da isključite ventilacijske sustave koji uvlače zrak izvana. Klima-uređaje, ako postoje, preporučuje se postaviti na recirkulaciju zraka, izbjegavajte boravak na otvorenom, posebno fizičku aktivnost i kretanje na prometnim i izloženim lokacijama. Posebnu pažnju trebaju imati djeca, starije osobe i kronični bolesnici. Ako izlazak nije moguće izbjeći, preporučuje se korištenje FFP2 ili FFP3 maski. Ne provjetravajte prostorije dok nadležne službe ne potvrde stabilizaciju kvalitete zraka.Osobe s kroničnim srčanim ili respiratornim bolestima, uključujući astmatičare i oboljele od KOPB-a, trebaju imati propisane lijekove pri ruci. U slučaju kašlja, iritacije očiju, otežanog disanja ili pogoršanja simptoma potrebno je potražiti liječničku pomoć.

Građani su pozvani da prate službene izvore informacija — DHMZ, Ravnateljstvo civilne zaštite te NZJZ „Dr. Andrija Štampar“ — i da ne dijele neprovjerene ili uznemirujuće informacije. Iz Zavoda još jednom napominju kako nema povećanja onečišćenja zraka prema dostupnim mjerenjima, no preporuke ostaju na snazi do daljnjega.