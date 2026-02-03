HDZ: SDP i Možemo! su oportunisti i licemjeri koji šire mržnju

Zastupnici Kluba HDZ-a odbacili su u utorak tvrdnje lijeve oporbe da je Vlada postupila protuustavno i protuzakonito preuzevši organizaciju dočeka rukometaša na zagrebačkom glavnom trgu te poručili da su SDP i Možemo! licemjeri i oportunisti koji šire mržnju i podjele u hrvatskom društvu.

Nikola Mažar je ustvrdio kako smo ovih dana doživjeli kulminaciju govora mržnje od radikalne ljevice i dijela oporbe koja je počela početkom prošlog ljeta nakon povijesnog koncerta od pola milijuna hrvatskih građana na Hipodromu u Zagrebu, koji je prošao bez ijednog incidenta, u slavljenju hrvatskog domoljublja.

Oporba je, kazao je, krenula radikalno, lijepljenjem etiketa na 500 tisuća hrvatskih građana da su fašisti, ustašoidi i hipodromska kopita. "Iskoristili su cijelo ljeto kako bi počeli raditi na razdoru hrvatskog društva i podjelama. Hrvatske branitelje su nazivali zabraniteljima, a danas, više nego ikada je dokazano tko su pravi zabranitelji. Zastupnike HDZ-a u Saboru nazivali su 'bando prokleta', 'treba vas sve kao naciste nakon Drugog svjetskog rata', predsjednika Vlade Andreja Plenkovića nazivalo se 'fuhrerom'”, rekao je Mažar na konferenciji za novinare u Saboru.

U ponedjeljak se, kazao je, moglo vidjeti da je taj početak govora mržnje usmjeren na HDZ, predsjednika Vlade, 500 tisuća hrvatskih građana na Hipodromu kulminirao uvjetovanjem i zabranama prema onome što nam je najviše sveto, narodu, hrvatskim sportašima i svima onima koji ostavljaju svoj srce i zdravlje za domovinu Hrvatsku. Stoga je Vladi jedino preostalo da donese odluku da su u glavnom gradu RH omogući hrvatskom narodu da pozdravi i dočeka svoje brončane rukometaše, poručio je.

"Upravo oni su uveli protuustavno djelovanje, kada je na prošlim parlamentarnim izborima predsjednik Republike gurnuo predsjednika SDP-a u stranu, koji ga je doveo na Glavni odbor stranke, a predsjednik svih Hrvata prestao to biti i postao kandidat oporbene stranke za predsjednika Vlade, za što je i Ustavni sud rekao da je protuustavno djelovanje", istaknuo je Mažar.

Maske su, dodaje, pale, ali ne za Vladu nego za one koji su pokušali kroz podjele, govor mržnje, zabranu i uvjetovanje na koji će se način dočekati rukometaši i podijeliti hrvatski narod. No, kao i na Hipodromu, hrvatski narod je poslao svoj odgovor, a to je odgovor zajedništva, ljubavi, pijeteta, ponosa, poštovanja prema sportašima, prema domovini i svemu onome što nas krasi kao hrvatski narod, zaključio je Mažar.

Za Antu Sanadera doček nije bio udar države na grad nego pokušaj grada da postane država. Grad je, kaže, uvjetovao doček sadržajem koji oni smatraju da je podoban, a rukometaši su rekli što oni žele, što znači da su faktički otkazali doček. "Tvrde i da Grad ne zabranjuje domoljubne nego ustaške pjesme, što je namjerna zamjena pravne kategorije političkim etiketama jer činjenica je da ne postoji nikakva sudska zabrana nastupa Marka Perkovića Thompsona u Hrvatskoj", kazao je i dodao da Gradska skupština nije sud i nema ovlast utvrđivati bilo čiju protupravnost niti izricati sankcije.

Tvrdnja da Vlada nema dozvolu Grada promašila je bit jer to nije bio komercijalni koncert nego doček naših sportaša i događaj od nacionalnog značaja u glavnom gradu države. Teza da Vlada svjesno krši zakon i provodi institucionalno nasilje je pravno prazna jer Vlada nije poništila nijednu gradsku odluku, nije raspustila Skupštinu niti preuzela nijednu gradsku ovlast, tvrdi Sanader.

"Pravo pitanje nije je li Vlada prekoračila svoje ovlasti nego je li Grad pokušao proširiti svoje iz lokalne samouprave u instancu tko smije, a tko ne smije javno djelovati u glavnom gradu države”, smatra Sanader dodavši da je Grad Zagreb želio preuzeti ulogu države. „Situacija koju imamo s Thompsonom pokazala je slabost aktualne gradske vlasti, slabost SDP-a i Možemo!, licemjerje i oportunizam jer su pred izbore dopustili koncert da im nakon izbora to postao problem broj jedan državi. Odjednom oni postaju neki zaštitnici od ustašizacije, radikalizacije hrvatskog društva, a pri tome šire mržnju i podjele u hrvatskom društvu što je apsolutno neprihvatljivo”, ocijenio je Maksimilijan Šimrak.