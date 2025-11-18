U zgradi Vjesnika gorjela i porezna rješenja, srećom nije se radilo o aktivnim predmetima

U zgradi Vjesnika u kojoj je u noći s ponedjeljka na utorak izbio požar, Porezna uprava koristila je prostore na 7.,8.,9. i 10. katu za dio svoje arhive. Taj prostor na korištenje im je dodijelilo Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Međutim, funkcioniranje porezne nije ugroženo, budući da su tamo bili dokumenti o riješenim, a ne aktivnim predmetima. Ovo je Hini potvrdila i Porezna uprava Ministarstva financija. 'S obzirom na to da se radi o arhivskoj građi, a ne o aktivnim predmetima, ovim požarom nije ugroženo funkcioniranje porezne uprave', odgovorili su. Osim toga, od 2018. godine predmete vode u elektroničkom obliku.