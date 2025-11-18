Naši Portali
POŽAR VJESNIKA

Hitan sastanak zbog požara: Dogovorene su prve mjere, zatvara se podvožnjak

Zagreb: Pogled na izgoreni Vjesnikov neboder
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
VL
Autor
Robert Koren/Hina
18.11.2025.
u 18:25

Na hitnom sastanku održanom u utorak u Ministarstvu graditeljstva zbog požara Vjesnikova nebodera sa strukom su dogovorene prve mjere - podvožnjak na križanju Slavonske avenije i Savske ceste bit će zatvoren za promet, a Slavonska avenija otvorena samo prema zapadu.

Na hitnom sastanku u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, koji je sazvao potpredsjednik Vlade i resorni ministar Branko Bačić, bili su dekan i profesori Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te predstavnici Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo Milan Crnogorac, Josip Atalić, Juraj Pojatina, Mario Uroš, Domagoj Damjanović i Marija Jelčić Rukavina. Sastanak je održan kako bi se definirali daljnji koraci radi osiguravanja sigurnosti i interventnih radnji potrebnih zbog sanacije i uređenja toga prostora, a o prvim dogovorima u izjavi novinarima, nakon terenskog obilaska s interventnim službama, ispred Vjesnikovog nebodera govorili su ministar Bačić, Uroš te pročelnik Gradskog ureda za promet, civilnu zaštitu i sigurnost Andro Pavuna.

Pavuna je izvijestio kako je s policijom dogovoreno da će se privremeno Savska cesta kroz nekoliko sati otvoriti za promet u oba smjera, dok će Slavonska avenija biti otvorena samo prema zapadu i to sjevernim kolnikom, a podvožnjak će u oba smjera biti zatvoren. "Podvožnjak će biti zatvoren, kao i smjer prema istoku, od Savske ulice. To će trajati do daljnjega, nadamo se što kraće. To je napravljeno zbog sigurnosti, zbog mogućnosti padanja elemenata s nebodera”, rekao je Pavuna.

Bačić: Prerano je još govoriti o tome hoće li biti potrebno rušiti neboder

Ministar Bačić naglasio je da su "u prvom planu sigurnost građana s obzirom na oštećenja zgrade” te dodao da će nakon što požar bude ugašen zgradu obići stručnjaci kako bi se utvrdilo u kojem pravcu će se "tijekom sutrašnjeg i idućih dana nastaviti s osiguravanjem prostora”, kao i svi idući koraci. Prerano je još govoriti o tome hoće li biti potrebno rušiti neboder, rekao je te dodao da će odluka o tome biti donesena nakon što budu završena sva ispitivanja, a svim službama uključenima u gašenje požara kao i građevinskoj struci zahvalio je na angažmanu.

Uroš je upozorio je na to da požar jako dugo traje te da je „sigurno doveo u pitanje nosivost puno elemenata - stupova, greda i samih stropnih konstrukcija”. "Protupožarni elementi unutar sam građevine nisu bili adekvatni, zato se požar brzo i širio. Sam nastanak požara još uvijek nije utvrđen, ali je svakako degradirao nosivost konstrukcije. Pitanje je u kojoj mjeri. Nije ravnomjerno. Neki katovi su više oštećeni, neki manje. Moramo napraviti analizu”, rekao je. Statika same zgrade, dodao je, vjerojatno nije ugrožena, međutim krovne konstrukcije mogu biti itekako problematične.

Ključne riječi
Zagreb požar Vjesnik

Kupnja