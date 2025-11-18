Stanje nakon požara je jako loše, poslana poruka građanima: 'Ne približavajte se neboderu Vjesnika'

Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković rekao je utorak navečer da je stanje poslije požara u Vjesnikovom neboderu jako loše jer je zahvatio čitavu zgradu, a građane je pozvao da se ne približavaju objektu jer postoji opasnost od pada elemenata.

Požar je izbio u ponedjeljak oko 23 sata i 4 minute a gašenje je trajalo cijelu prošlu noć u vrlo teškim uvjetima mraka i kiše, rekao je Tucaković za središnji Dnevnik HRT-a, dodavši da je riječ o posebno zahtjevnoj intervenciji u tako jednoj velikoj zgradi te jednom od najizazovnijih urbanih požara.

Vatrogasce su u utorak predvečer povukli iz zgrade na preporuku statičara, a preko noći će na terenu ostati šest vatrogasaca s dva vozila. Povremeno se pojavljuju određeni plamenovi pa ih vatrogasci odmah gase s mlazevima izvana te saniraju preko autoljestava. U svemu tome najbolje je, kazao je Tucaković, da se nikome nije ništa dogodilo, da su svi vatrogasci živi i zdravi te da građani nisu ozlijeđeni.

Građane je pozvao da ne prilaze objektu jer u svakom trenutku može puhnuti vjetar, odnijeti komad stakla i napraviti problem. Iako su policijski službenici ograničili i osigurali prostor te zasad nema veće opasnosti, potrebno je puno opreza, poručio je Tucaković.

Upozorio je da vatrogasci često ne mogu vozilima prići požaru što im otežava gašenje. "Čak se šlep služba noćas morala angažirati da bi uopće mogli prići s vozilima da počnemo s gašenjem. Dakle, tu treba napraviti još reda", kazao je vatrogasni zapovjednik. "Stanje u zgradi nakon požara je jako loše, jako teško, naravno da je puno toga izgorjelo, požar se je proširio na cijelu zgradu", rekao je.

Vatrogasci su po njegovim riječima u jednom trenutku bili odsječeni te su samo prisebnošću, opremljenošću i osposobljenošću, ali pravovremenim odlukama zapovjednika izvučeni te je izbjegnuta mogućnost da ostanu zarobljeni između dva plamena.

"Probijali su se kat po kat, čak smo došli do 15. kata, onda se su se povukli nazad i tek tijekom poslijepodneva ušli s mlazevima do kraja gore i ugasili požar". Temperatura je s vanjske strane premašivala preko 500 stupnjeva, a unutra je bila preko 1000 stupnjeva.