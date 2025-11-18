FOTO Ovo je bilo zlatno doba Vjesnika: Godišnje se prodavalo preko 200 milijuna izdanja, zapošljavao 6000 ljudi
Vjesnikov neboder, koji je izgorio u požaru, bio je epicentar najmoćnije novinsko-izdavačke kompanije jugoistočne Europe. Na vrhuncu 1980-ih zapošljavao je gotovo 6000 ljudi i godišnje prodavao preko 200 milijuna izdanja.
NIŠPRO Vjesnik, smješten u neboderu na zagrebačkoj Slavonskoj aveniji, etablirao se kao najuspješnija medijska kuća u bivšoj Jugoslaviji, nadmašivši krajem 80-ih srbijanski tisak, uključujući Politiku, u nakladama i utjecaju.
Kamen temeljac za ovaj simbol zagrebačkog novinskog tiska položen je 1959. godine, a ideja je potekla od direktora Vjesnika Đure Kladarina, koji je prepoznao potrebu za stvaranjem velikog izdavačkog poduzeća.
Godina 1988. donijela je Vjesniku značajan preokret: racionalizaciju i tehnološku revoluciju uvođenjem kompjuterizacije, tiskanjem u Zagrebu, Frankfurtu i Osijeku te preseljenjem redakcija vodećih dnevnika u novosagrađeni Press-centar.
U to je vrijeme NIŠPRO Vjesnik zapošljavao 5942 radnika. Izlazili su dnevnici Vjesnik, Večernji list i Sportske novosti, te brojni tjednici, polumjesečnici i mjesečnici poput Arene, Danasa, Erotike, Starta i Studija, uz povremena izdanja, romane i stripove.
Tiskale su se i knjige, udžbenici te preko 120 eksternih listova. Ukupno je 1988. tiskano više od 243 milijuna izdanja NIŠPRO Vjesnik, od čega je prodano preko 195 milijuna. Vjesnikova prodajna mreža obuhvaćala je oko 1150 vlastitih kioska diljem Jugoslavije.