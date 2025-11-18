FOTO Ovo je bilo zlatno doba Vjesnika: Godišnje se prodavalo preko 200 milijuna izdanja, zapošljavao 6000 ljudi

Vjesnikov neboder, koji je izgorio u požaru, bio je epicentar najmoćnije novinsko-izdavačke kompanije jugoistočne Europe. Na vrhuncu 1980-ih zapošljavao je gotovo 6000 ljudi i godišnje prodavao preko 200 milijuna izdanja.
Foto: Večernji list
NIŠPRO Vjesnik, smješten u neboderu na zagrebačkoj Slavonskoj aveniji, etablirao se kao najuspješnija medijska kuća u bivšoj Jugoslaviji, nadmašivši krajem 80-ih srbijanski tisak, uključujući Politiku, u nakladama i utjecaju.
Foto: Drago Lipić
Kamen temeljac za ovaj simbol zagrebačkog novinskog tiska položen je 1959. godine, a ideja je potekla od direktora Vjesnika Đure Kladarina, koji je prepoznao potrebu za stvaranjem velikog izdavačkog poduzeća.
Foto: Večernji list
Njegov projekt kulminirao je polaganjem kamena temeljca 1959., kada su Vjesniku pripojena manja poduzeća te pokrenuti Arena, Globus i Večernji list.
Foto: Pavao Cajzek
Neboder, djelo arhitekta Antuna Ulricha, primio je prve redakcije 1972., nakon čega je uslijedio rast naklada i utjecaja.
Foto: Siniša Hančić
Vjesnik je status vodeće medijske kuće potvrdio 1984., tiskajući i prodajući više izdanja od Politike, zadržavši primat do 1987. Vrhunac ugleda doživio je tijekom zagrebačke Univerzijade 1986. i 1987.
Foto: Večernji list
Ipak, već 1988. "za dlaku" je izgubio primat od Politike, što se poklopilo s padom naklade revijalnih izdanja. Te godine prodano je "samo" 195,6 milijuna izdanja.
Foto: Pavao Cajzek
Godina 1988. donijela je Vjesniku značajan preokret: racionalizaciju i tehnološku revoluciju uvođenjem kompjuterizacije, tiskanjem u Zagrebu, Frankfurtu i Osijeku te preseljenjem redakcija vodećih dnevnika u novosagrađeni Press-centar.
Foto: Večernji list
Istodobno je provedena nova organizacija i transformacija kuće, koja 1. srpnja 1988. postaje NIŠPRO Vjesnik, s ciljem potvrde statusa vodećeg izdavača.
Foto: Večernji list
U to je vrijeme NIŠPRO Vjesnik zapošljavao 5942 radnika. Izlazili su dnevnici Vjesnik, Večernji list i Sportske novosti, te brojni tjednici, polumjesečnici i mjesečnici poput Arene, Danasa, Erotike, Starta i Studija, uz povremena izdanja, romane i stripove.
Foto: Večernji list
Tiskale su se i knjige, udžbenici te preko 120 eksternih listova. Ukupno je 1988. tiskano više od 243 milijuna izdanja NIŠPRO Vjesnik, od čega je prodano preko 195 milijuna. Vjesnikova prodajna mreža obuhvaćala je oko 1150 vlastitih kioska diljem Jugoslavije.
Foto: Večernji list
Foto: Večernji list
Foto: Večernji list
Foto: Večernji list
Foto: Večernji list
Foto: Večernji list
