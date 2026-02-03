Glavina: Doček nije gledala samo hrvatska javnost, nego i cijeli svijet. Prepoznati smo kao sportska velesila

Ministar turizma i sporta Tonči Glavina osvrnuo se na doček hrvatskih rukometaša u Zagrebu, istaknuvši kako takvi trenuci imaju posebnu vrijednost, ne samo za sportaše, već i za cijelu državu. - To nije gledala samo hrvatska javnost, nego i cijeli svijet. Hrvatska je prepoznata kao sportska velesila, ali i kao zemlja koja zna stati iza svojih sportaša i dostojanstveno slaviti njihove uspjehe. Sportašima je velika motivacija znati da iza njih stoji cijela nacija, a bez obzira na medalje, doček je često najljepši trenutak - rekao je Glavina za HRT.

Dodatno je naglasio da nacionalna reprezentacija mora biti dočekana u glavnom gradu. - Riječ je o reprezentaciji svih građana i ispravno je da bude dočekana u Zagrebu. Ovakvi trenuci moraju biti iznad ideoloških podjela i političkih interesa. Sport nas mora ujedinjavati i to je poruka koju šaljemo. Meni bi bilo drago da su svi bili tamo, i gradonačelnik Tomašević. Ovo je trenutak, kada kao nacija iskazujemo veselje za uspjeh, i to moramo slaviti svi. Ovo je dobra poruka Zagrebu i velika pogreška. Pozivam ih unaprijed da ubuduće dočeke radimo zajedno, onako kako treba, jer ovi dečki to tako očekuju. - poručio je ministar.

Govoreći o bronci osvojeno na Europskom prvenstvu, Glavina je istaknuo kako je riječ o novoj generaciji igrača koja posebno dolazi do izražaja u reprezentativnom dresu. - Mnogi od njih u klubovima nemaju vodeće uloge, ali kada igraju za Hrvatsku, svi postaju ključni. To govori o snazi momčadi, stručnog stožera i zajedništva koje pokazuju - rekao je.

Dodao je kako Hrvatska, iako mala po broju stanovnika, ostvaruje iznimne sportske rezultate zahvaljujući ljudima u sustavu. - Naši treneri i sportaši čine razliku. Upravo zato želimo povećati broj djece i mladih u sportu, jer sport stvara zdrave, odgovorne i timski orijentirane ljude - naglasio je.

Ministar se osvrnuo i na ulaganja države u sport, istaknuvši da su ona danas višestruko veća nego prije desetak godina. - Proračun za sport povećan je s 28 na više od 190 milijuna eura. Posebno smo pojačali ulaganja u infrastrukturu i trenutno se diljem Hrvatske gradi više stotina sportskih objekata - rekao je Glavina.

Na kraju je spomenuo i očekivanja od hrvatskih sportaša na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini. - Vratili su hrvatsko skijanje u svjetski vrh i vjerujem da nas mogu ugodno iznenaditi. Nadam se da ćemo uskoro imati još jedan sportski doček - zaključio je.