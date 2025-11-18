Grad objavio kako će izgledati privremena regulacija prometa kod Vjesnika: 'Tu će sutra biti kaos'

U požaru koji je zahvatio jedan od najpoznatijih zagrebačkih simbola nastala je potpuna šteta, a gradske službe i dalje rade na sanaciji posljedica. Nakon cjelodnevnog angažmana vatrogasaca i stručnjaka za statiku, Grad Zagreb objavio je važne informacije o sigurnosnim mjerama i promjenama u prometu.

"Tu će biti kaos sutra", kazao je danas zamjenik zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe (JVP) Grada Zagreba Tomislav Resman. On je rekao i da nažalost nisu uspjeli ugasiti požar do kraja jer je prilikom pregleda statičara utvrđeno da građevina nije sigurna zbog čega su povukli sve vatrogasce iz tog prostora. Dodao je da će vatrogasci ostati na tom području cijelu noć i veći dio sutrašnjeg dana.

FOTO Vjesnikov neboder nestaje u plamenu: Ovo je 200 fotografija katastrofe

U nastavku donosimo priopćenje: “Nakon požara u kojem je jedan od simbola našega grada u potpunosti izgorio, tijekom današnjeg dana su na terenu bile sve službe. Zagrebački vatrogasci su požrtvovno nastavili s gašenjem požara, a Hrvatski centar za potresno inženjerstvo je pristupio inicijalnom pregledu zgrade.

Temeljem stručnog pregleda ovlaštenih inženjera i statičara, HCPI je definirao sigurnosni perimetar oko zgrade koji je potrebno osigurati. Zbog blizine zgrade uz Slavonsku aveniju, sigurnosni perimetar obuhvaća južni kolnik i podvožnjak Slavonske avenije.

Zbog toga je u suradnji s Policijskom upravom zagrebačkom definirana privremena prometna regulacija koja će od utorka 18.12. u 19:00 h pa sve dok sigurnosna procjena nadležnih službi ne redefinira sigurnosni perimetar biti na snazi:

· Podvožnjak Slavonske avenije ispod Savske bit će zatvoren u oba smjera.

· Promet Slavonskom avenijom prema zapadu odvijat će se sjevernim nadzemnim kolnikom preko raskrižja sa Savskom cestom.

· Promet Slavonskom avenijom u smjeru istoka bit će zatvoren od Selske ceste do Marohnićeve ulice.

· Promet će biti preusmjeravan na Selsku prije nadvožnjaka.

· Savska cesta, Odranska ulica i Cvjetna cesta bit će prometne u oba smjera.

Zbog iznimnog značaja Slavonske avenije za prometni sustav Grada Zagreba, očekujemo veće poremećaje u široj prometnoj mreži. Zbog toga će rad semafora u širem obuhvatu biti izmijenjen kako bi povećao protočnost na raskrižjima, a bit će prisutni svi raspoloživi prometni redari i policijski službenici. U intenzivnom smo kontaktu s nadležnim službama kako bi se što prije uspostavilo redovno odvijanje prometa.

Građane molimo da za putovanje koriste javni prijevoz ili bicikle, a one koji ipak moraju osobnim automobilima molimo da za putovanje koriste navigacijske aplikacije koje će im pomoći pronaći najbolji pravac.”