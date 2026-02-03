Jeste li ga vidjeli? Nestao Ante (18) na području Splita, policija moli za pomoć

Policija traga za Antom Samardžićem (18) iz Splita, čiji je nestanak prijavljen 3. veljače 2026. godine, potvrdila je Policijska uprava splitsko-dalmatinska. Prema dostupnim informacijama, Ante se udaljio s mjesta prebivališta, nakon čega mu se gubi svaki trag.

Nestanak se vodi u evidenciji PU splitsko-dalmatinske. Ante Samardžić rođen je 6. veljače 2007. godine u Splitu, hrvatski je državljanin, a u trenutku nestanka bio je visok oko 185 centimetara, smeđe kose. U vrijeme nestanka bio je odjeven u tamne traperice, a sa sobom je nosio modri ruksak s oznakom nogometnog kluba Manchester City.

Policija poziva sve građane koji imaju bilo kakve informacije o nestalom mladiću da se jave najbližoj policijskoj postaji ili nazovu broj 192. Informacije se također mogu dostaviti putem e-mail adrese nestali@nestali.hr ili ispunjavanjem obrasca na službenim stranicama sustava Nestali.