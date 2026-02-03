Naši Portali
SVAKA INFORMACIJA JE VAŽNA

Jeste li ga vidjeli? Nestao Ante (18) na području Splita, policija moli za pomoć

Foto: nestali.gov.hr/Pixabay
1/2
VL
Autor
Večernji.hr
03.02.2026.
u 18:47

U vrijeme nestanka bio je odjeven u tamne traperice, a sa sobom je nosio modri ruksak s oznakom nogometnog kluba Manchester City.

Policija traga za Antom Samardžićem (18) iz Splita, čiji je nestanak prijavljen 3. veljače 2026. godine, potvrdila je Policijska uprava splitsko-dalmatinska. Prema dostupnim informacijama, Ante se udaljio s mjesta prebivališta, nakon čega mu se gubi svaki trag.

Nestanak se vodi u evidenciji PU splitsko-dalmatinske. Ante Samardžić rođen je 6. veljače 2007. godine u Splitu, hrvatski je državljanin, a u trenutku nestanka bio je visok oko 185 centimetara, smeđe kose. U vrijeme nestanka bio je odjeven u tamne traperice, a sa sobom je nosio modri ruksak s oznakom nogometnog kluba Manchester City.

Policija poziva sve građane koji imaju bilo kakve informacije o nestalom mladiću da se jave najbližoj policijskoj postaji ili nazovu broj 192. Informacije se također mogu dostaviti putem e-mail adrese nestali@nestali.hr  ili ispunjavanjem obrasca na službenim stranicama sustava Nestali.

Foto: nestali.hr

Ključne riječi
PU splitsko-dalmatinska nestala osoba

