ČETIRI STRANKE

VIDEO Potpisan memorandum o političkoj suradnji: 'Cilj je jasan'

Branimir Bradarić
Autor
Branimir Bradarić
09.12.2025.
u 13:22

"Stvorit ćemo jedinstveni blok bez kojeg neće biti moguće sastaviti buduću vladu", kazao je Marijan Pavliček

Predsjednici četiri desno orijentirane političke stranke u Hrvatskoj, Mario Radić (DOMiNO), Marijan Pavliček (Hrvatski suverenisti), Zlatko Hasanbegović (Blok za Hrvatsku) i Marina Logarušić (HSP) potpisali su podno Vukovarskog vodotornja Memorondum o političkoj suradnji. - Nakon predsjedničkih izbora birači su izrazili svoje nezadovoljstvo što nismo stali iza jednog kandidata. Na prošlim lokalnim izborima smo to ispravili i ostavrili smo dobar rezultat. Sad očekujemo da to ostvarimo i na nacionalnoj razini – rekla je Logarušić.

Hasanbegović je također rekao kako je Sporazum začet na lokalnim izborima i da su ostvareni rezultati pokazatelj kojim smjerom treba ići. - Logika političkog života i izbornog zakona traži široku predizbornu suradnju srodnih političkih suverenističkih stranaka. Ovo nije kraj nego početak okupljanja. Cilj nam je složiti široku koaliciju bez koje se neće moći složiti buduća Vlada – rekao je Hasanbegović.

Predsjednik DOMiNO Mario Radić kazao je Sporazum potpisan podno Vukovarskog vodotornja što je, kako je rekao, i poruka koalicije da hrvatskoj desnici treba zajedništvo. Prozvao je još jednom DP radi njihove podrške usvajanju državnog proračuna.

- U petak je Hrvatski sabor izglasao državni proračun za 2026. godinu u kojem je za nacionalne manjine i SNV osigurano 13 posto više sredstava i to rukama podrške DP-a. Na taj način oni su svojim činom i djelom pogazili sve principe za koje se mi borimo te su se samim tim isključili iz svake moguće koalicije – kazao je Radić.

Predsjednik Hrvatskih suverenista Marijan Pavliček istaknuo je kako je trenutno nikad veća potreba za stvaranje koalicije desnog bloka suverenističkih stranaka. - Danas imamo situaciju da lijevo progresivne političke stranke uzimaju sve više maha, brane nam slobodu govora, okrugle stolove ali organiziraju marševe s protustavnim parolama i zalažu se za državu bez granica želeći nas vratiti u neka prošla vremena.

-Ovaj čin je trenutno gruda, a do izbora će biti lavina. Želimo stvoriti jedinstven blok na suverenističkom spektru bez kojeg neće biti moguće sastaviti Vladu, a ta Vlada će biti usmjerena prema tradicijskim i kršćanskim vrijednostima. Sigurno je da preko nekih načela nećemo odstupiti - rekao je Pavliček.

Odgovarajući na pitanja novinara o nejedinstvu na desnom političkom spektru Mario Radić je rekao kako su i poslije lokalnih izbora ostali jedinstveni te da nitko od popisnika Sporazuma nije prekršio dogovor. Kazao je i kako ipak ne može garantirati da netko nešto neće napraviti u budućnosti.

- Postoje jasni principi platforme. Nulti uvjet je ministarstvo kulture. Dio desne Vlade ne znači otići prihgodničarski na komncert Thomspona i nositi neka obilježja nego djelovati i kroz proračun i druga djela. Pavliček je govoreći o mogućoj suradnji s HDZ-om rekao kako je to stranka sličnih svjetonazora ali i da sve ovisi o podršci građana. Rekao je i da postoje uvjeti od kojih neće odustati.

- Kada je riječ o Mostu oni moraju odlučiti hoće li biti vječna oporba ili preuzeti odgovornost za vođenje Hrvatske. Ali kako sam i rekao ova platforma će ustrajati na nekim uvjetima od kojih nećemo odustati i nećemo se prodati kao neki za nekoliko ministarskih mjesta i mejsta državnih tajnika. Iako su se prodali mi i danas imamo propusnu granicu, mogućnost dolaska stranih radnika bez kvota, financiranje Pupovčevih Novosti, gradnju kulturnih centara... Ništa se od politike Vlade, čiji su sad dio, nije promijenilo te je to i dalje Vlada kontinuiteta. Mi želimo da Hrvatska ima svoje mišljenje i svoj stav i da s tim idemo u Bruxelless, a ne da idemo u Bruxelless po svoj stav i mišljenje – rakao je Pavliček.

Komentirao je i inicijativu da se trgova uklone molitelji rekavši i porast broja femicida rekavši kako kako je Istanbulska konvencija uvedena radi zaštite žena ali i da ista očigledno ne daje rezultate te da su žene i dalje nezaštićene. Dodao je i kako porast broja žrtava znači i da zakomi koji su doneseni se ne provode u djelo.

