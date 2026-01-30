Jesmo li mi pacijenti na strani bolničkih doktora ili ravnatelja bolnica, njihovih šefova? Možemo li se svrstati na jednu od strana koje proteklih dana ratuju priopćenjima? Prvo je Hrvatska udruga bolničkih liječnika objelodanila informaciju da će ravnateljica karlovačke bolnice pred Časni sud Liječničke komore jer su je neki liječnici prijavili da postupa neetično i nekolegijalno, a usto i za mobing i vrijeđanje, pa i na sudu, te da su mnogi i napustili bolnicu. Bilo je to neobično priopćenje, ako znamo da se disciplinski postupci u Komori inače odvijaju iza zatvorenih vrata, a o imenima i ishodima tih postupaka vlada prava omerta.