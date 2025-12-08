Gradonačelnik Vukovara prozvao Penavu: 'Grad je gubio novac zbog ega Ivana Penave'

Na današnjoj konferenciji za novinare gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček još jednom je kazao kako je projekt izgradnje nove zgrade Ekonomske škole Vukovar s pripadajućom sportskom dvoranom megalomanski te da nije u interesu Grada. Pavličekova konferencija za novinare uslijedila je nakon konferencije za novinare predsjednika DP-a I bivšeg gradonačelnika Vukovara Ivana Penave koji je rekao kako ta stranka ne odustaje od izgradnje te škole te da je za tu namjenu Vlada RH prihvatila I njegov amandman na proračun i projekcije proračuna vrijedan 27 milijuna eura.

-Ovaj megalomanski projekt Ivana Penave je Gradu dosad donio više milijuna eura izravnih financijskih gubitaka, čije posljedice danas osjećaju svi građani Vukovara. Grad je posljednjih mjeseci platio 500.000 eura penala zbog neuspješnog korištenja europskih sredstava, izgubljenih sudskih sporova i odvjetničkih troškova. Do kraja ožujka iduće godine Grad mora platiti još 600.000 eura penala, dok su odvjetnički troškovi u posljednje četiri godine iznosili gotovo pola milijuna eura. Kada se svemu tome pridoda ranija kazna od 230.000 eura, ukupan iznos premašuje 1,78 milijuna eura, dok je Fond za obnovu i razvoj Vukovara u projekt uložio dodatnih 1,2 milijuna eura. Ukupno je bačeno oko tri milijuna eura u sramotan projekt koji nikada nije realiziran, a preko milijun eura su novci građana Vukovara – rekao je Pavliček predstavljajući koliko je taj projekt dosad koštao Vukovar.

Kritizirao je Penavu rekavši kako je najveći razlog insistiranju na izgradnji Ekonomske škole “ego Ivana Penave” ali da i dalje uporno “prodaje maglu” građanima kako bi se progurao projekt koji su Vukovarci odbili na prošlim lokalnim izborima. -Čini se kako je Ivan Penava prespavao 1. lipnja i drugi krug lokalnih izbora kad su građani jasno rekli ‘ne’ i njemu i DP-u i propalom projektu Ekonomske škole. I ta njegova tvrdnja kako je usvojen amandman na projekcije proračuna za 2027. i 2028. godinu spadaju u rubriku “što bi bilo kad bi bilo”. Činjenica je da se ne zna hoće li Penava 2027. i 2028. uopće biti dio vlasti, a kamoli odlučivati o preraspodjeli sredstava za projekte u Vukovaru – kazao je Penava.

Govoreći o projektu rekao je i kako će se nešto oko realizacije tog projekta pitati i Grad Vukovar i njega kao gradonačelnika kao i da će Upravni odbor Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara donijeti odluku o tome kako će se trošiti sredstva Fonda. Istakao je i kako je čestica na kojoj bi se gradila Ekonomska škola u vlasništvu Grada Vukovara kao što je i projektna dokumentacija tog projekta. -O tom projektu dovoljno govori podatak kako je ona planirana za oko 500 učenika dok u isto vrijeme Ekonomska škola danas ima oko 300 učenika i djeluje u odličnim uvjetima.

Pri tome trend broja srednjoškolaca i osnovnoškolaca u gradu pada već deset godina. Radi tog megalomanskog projekta imamo u tijeku više sudskih procesa na kojima do sada nismo dobro prolazili i plaćamo kazne i enormne odvjetničke troškove. Sve to je radi megalomanskog projekta Ivana Penave. Sve to pada na teret građana i gradskih ustanova – kazao je Pavliček. Na kraju je napomenuo i kako Grad Vukovar ima planirano nekoliko ključnih projekata za građane te da svi oni zajedno ne koštaju 27 milijuna eura koliko bi koštala izgradnja Ekonomske škole.