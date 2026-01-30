Naši Portali
Hrvatska pružila odličan otpor Njemačkoj, ali ostala bez finala
EHF vrši tešku represija prema Hrvatima: Pogledajte kako se odnose prema navijačima u dvorani!
Evo kada Hrvatska ide u borbu za brončanu medalju na europskom prvenstvu
PREMIJER O RUKOMETU

VIDEO Plenković nakon sastanka EPP-a: 'Merz je tijekom sastanka pratio utakmicu na malom ekranu, zadovoljan je'

Zagreb: Andrej Plenković dočekao čelnike Europske pučke stranke
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
1/3
Autori: Tomislav Krasnec, Lorena Posavec
30.01.2026.
u 20:16

"Žao mi je, čestitke našim rukometašima. Vidim da je bila na knap utakmica", poručio je premijer

Nakon završetka prvog dana neformalnog skupa najvažnijih ljudi Europske pučke stranke (EPP) koji se održava u Zagrebu, premijer Andrej Plenković odgovarao je na pitanja novinara, među ostalim i o tome je li se tijekom sastanka pratila rukometna utakmica između Hrvatske i Njemačke. "Ja sam malo uspio pratiti rezultat, ali rekao mi je Friedrich Merz da je imao jedan mali ekrančić i da on to uživo prati i zadovoljan je. Čestitao sam mu što su pobijedili", rekao je Plenković.

Na dodatno pitanje novinara je li tijekom sastanka bilo reakcija ili usklika vezanih uz utakmicu, premijer je to demantirao. "Nije, trajao je sastanak i bilo je puno ozbiljnih tema", poručio je. Plenković je na kraju čestitao hrvatskim rukometašima, istaknuvši kako je utakmica bila neizvjesna do samoga kraja. "Žao mi je, čestitke našim rukometašima. Vidim da je bila na knap utakmica, to je sport. Želim im sve najbolje u borbi za brončanu medalju", rekao je.

Ursula von der Leyen stigla je kod premijera. Evo o čemu pričaju dok poziraju fotografima...

