VIDEO Plenković nakon sastanka EPP-a: 'Merz je tijekom sastanka pratio utakmicu na malom ekranu, zadovoljan je'

Nakon završetka prvog dana neformalnog skupa najvažnijih ljudi Europske pučke stranke (EPP) koji se održava u Zagrebu, premijer Andrej Plenković odgovarao je na pitanja novinara, među ostalim i o tome je li se tijekom sastanka pratila rukometna utakmica između Hrvatske i Njemačke. "Ja sam malo uspio pratiti rezultat, ali rekao mi je Friedrich Merz da je imao jedan mali ekrančić i da on to uživo prati i zadovoljan je. Čestitao sam mu što su pobijedili", rekao je Plenković.

Na dodatno pitanje novinara je li tijekom sastanka bilo reakcija ili usklika vezanih uz utakmicu, premijer je to demantirao. "Nije, trajao je sastanak i bilo je puno ozbiljnih tema", poručio je. Plenković je na kraju čestitao hrvatskim rukometašima, istaknuvši kako je utakmica bila neizvjesna do samoga kraja. "Žao mi je, čestitke našim rukometašima. Vidim da je bila na knap utakmica, to je sport. Želim im sve najbolje u borbi za brončanu medalju", rekao je.