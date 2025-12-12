Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 60
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Premium i VOYO po akcijskoj božićnoj cijeni kakva se ne propušta
Poslušaj
Prijavi grešku
LIJEČENJE SE NASTAVLJA

Napadnuti splitski policajac je znatno bolje: 'Odvojen je od respiratora, budan je i u kontaktu'

Split: Klinički bolnički centar Split
Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Žaklina Jurić/Hina
12.12.2025.
u 10:17

Splitski policajac Ante Križan napadnut je prošle srijede u noćnim satima u kvartu Bilice kada se vraćao s posla kući

Policajac koji se zbog teških ozljeda koje mu je prošlog tjedna nožem nanio 18-godišnjak na Bilicama nalazi na liječenju u splitskom KBC-u znatno je bolje i u kontaktu je sa medicinskim osobljem, doznaje se u petak iz KBC Split. "Stanje policajca je znatno bolje, odvojen je od respiratora, budan je i u kontaktu. Nastavlja se daljnje zahtjevno liječenje", potvrdili su na upit Hine iz bolnice.

Splitski policajac Ante Križan napadnut je prošle srijede u noćnim satima u kvartu Bilice kada se vraćao s posla kući. Nakon što je doznao da njegove kolege tragaju za 18-godišnjakom koji je prijetio svojim ukućanima, uočio ga je na cesti te pokušao zaustaviti i privesti u postaju, no mladić je izvadio nož i policajca desetak puta izbo po prsištu. Pritom mu je zadao višestruke i po život opasne ubodne rane u području prsnog koša i trbuha, zbog čega je hitno operiran.

18-godišnjak je ubrzo uhićen te odveden na Odjel psihijatrije, a kada je nakon nekoliko dana otpušten iz bolnice, policija ga je ispitala i protiv njega podnijela kaznenu prijavu za teško ubojstvo u pokušaju

Za to vrijeme, splitski liječnici i medicinske sestre borili su se za život policajca koji je danas znatno bolje, a zahtjevno liječenje se nastavlja.
Ključne riječi
napad nožem KBC Split policajac

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!