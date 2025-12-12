Napadnuti splitski policajac je znatno bolje: 'Odvojen je od respiratora, budan je i u kontaktu'

Policajac koji se zbog teških ozljeda koje mu je prošlog tjedna nožem nanio 18-godišnjak na Bilicama nalazi na liječenju u splitskom KBC-u znatno je bolje i u kontaktu je sa medicinskim osobljem, doznaje se u petak iz KBC Split. "Stanje policajca je znatno bolje, odvojen je od respiratora, budan je i u kontaktu. Nastavlja se daljnje zahtjevno liječenje", potvrdili su na upit Hine iz bolnice.

Splitski policajac Ante Križan napadnut je prošle srijede u noćnim satima u kvartu Bilice kada se vraćao s posla kući. Nakon što je doznao da njegove kolege tragaju za 18-godišnjakom koji je prijetio svojim ukućanima, uočio ga je na cesti te pokušao zaustaviti i privesti u postaju, no mladić je izvadio nož i policajca desetak puta izbo po prsištu. Pritom mu je zadao višestruke i po život opasne ubodne rane u području prsnog koša i trbuha, zbog čega je hitno operiran.

18-godišnjak je ubrzo uhićen te odveden na Odjel psihijatrije, a kada je nakon nekoliko dana otpušten iz bolnice, policija ga je ispitala i protiv njega podnijela kaznenu prijavu za teško ubojstvo u pokušaju.

Za to vrijeme, splitski liječnici i medicinske sestre borili su se za život policajca koji je danas znatno bolje, a zahtjevno liječenje se nastavlja.