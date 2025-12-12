Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 58
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Premium i VOYO po akcijskoj božićnoj cijeni kakva se ne propušta
Poslušaj
Prijavi grešku

ERPsim radionica u modulu logistika - naši studenti najbolji

ERPsim radionica
Foto: VVG
1/4
VL
Autor
Promo
12.12.2025.
u 09:55

Studenti Veleučilišta Velika Gorica sudjelovali su na ERPsim radionici u modulu Logistika u organizaciji KING ICT-a. ERPsim radionica u modulu Logistika održana je online 6.12.2025. od 10 do 14:30. Na radionici je sudjelovalo 7 studenata prve godine diplomskog studija Logistički menadžment u organizaciji njihovih mentorica profesorica Mirele Karabatić i Danijele Kažović. Edukaciju su vodili instruktori KING ICT-a Marko Nenadović i Mihael Žagar. Na ERPsim radionici uz Veleučilište Velika Gorica sudjelovali su i RIT Croatia, Ekonomski fakultet Zagreb, Prirodoslovno-matematički fakultet i Fakultet organizacije i informatike. Naši studenti su ostvarili najbolje rezultate na radionici kao tim EE.

ERPsim radionica
Foto: VVG

ERPsim je edukativna platforma koja omogućuje studentima i predavačima da upravljaju virtualnim poduzećem te kroz stvarne scenarije nauče kako funkcionira SAP ERP sustav. Timovi sudionika donose poslovne odluke o logistici, prodaji i distribuciji, a cilj je ostvariti što bolji rezultat. 

Kroz ERP simulaciju studenti su imali priliku steći uvid u poslovanje tvrtke te funkcioniranje i povezanost poslovnih procesa. ERPsim potiče sudionike na poslovno promišljanje, nudeći im iskustvo razumijevanja uloga unutar tvrtke i utjecaja određenih odluka na poslovno okruženje iz prve ruke, kao i doživljaj snage i vrijednosti SAP ERP sustava.

ERPsim radionica
Foto: VVG

Kao voditelji virtualnih tvrtki, studenti su mogli postaviti strategiju poslovanja, upoznati logističke procese, surađivati sa svojim kolegama i rješavati realne poslovne probleme, a sve uz pomoć aktivnog SAP ERP sustava. Do izražaja su došle njihove komunikacijske vještine i snalaženje pri savladavanju poslovnih izazova, kao i spremnost na donošenje odluka koje imaju direktan utjecaj na poslovanje i poslovno okruženje.

Kako bi iskustvo učenja bilo potpuno, svi su studenti za sudjelovanje nagrađeni King ICT ERPsim certifikatima.

ERPsim radionica
Foto: VVG

Dojmovi studenata mogu se opisati kroz četiri riječi: Fantastično. Dinamično. Poučno. Zabavno. 

Zahvaljujemo kolegama iz KING ICT-a što su omogućili održavanje iskustvenog i zabavnog oblika učenja poslovnih procesa za studente Veleučilišta Velika Gorica.

Sve pohvale studentima na aktivnom sudjelovanju i ostvarenom najboljem rezultatu.

Ključne riječi
veleučilište velika gorica

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!