ERPsim radionica u modulu logistika - naši studenti najbolji

Studenti Veleučilišta Velika Gorica sudjelovali su na ERPsim radionici u modulu Logistika u organizaciji KING ICT-a. ERPsim radionica u modulu Logistika održana je online 6.12.2025. od 10 do 14:30. Na radionici je sudjelovalo 7 studenata prve godine diplomskog studija Logistički menadžment u organizaciji njihovih mentorica profesorica Mirele Karabatić i Danijele Kažović. Edukaciju su vodili instruktori KING ICT-a Marko Nenadović i Mihael Žagar. Na ERPsim radionici uz Veleučilište Velika Gorica sudjelovali su i RIT Croatia, Ekonomski fakultet Zagreb, Prirodoslovno-matematički fakultet i Fakultet organizacije i informatike. Naši studenti su ostvarili najbolje rezultate na radionici kao tim EE.

Foto: VVG

ERPsim je edukativna platforma koja omogućuje studentima i predavačima da upravljaju virtualnim poduzećem te kroz stvarne scenarije nauče kako funkcionira SAP ERP sustav. Timovi sudionika donose poslovne odluke o logistici, prodaji i distribuciji, a cilj je ostvariti što bolji rezultat.

Kroz ERP simulaciju studenti su imali priliku steći uvid u poslovanje tvrtke te funkcioniranje i povezanost poslovnih procesa. ERPsim potiče sudionike na poslovno promišljanje, nudeći im iskustvo razumijevanja uloga unutar tvrtke i utjecaja određenih odluka na poslovno okruženje iz prve ruke, kao i doživljaj snage i vrijednosti SAP ERP sustava.

Foto: VVG

Kao voditelji virtualnih tvrtki, studenti su mogli postaviti strategiju poslovanja, upoznati logističke procese, surađivati sa svojim kolegama i rješavati realne poslovne probleme, a sve uz pomoć aktivnog SAP ERP sustava. Do izražaja su došle njihove komunikacijske vještine i snalaženje pri savladavanju poslovnih izazova, kao i spremnost na donošenje odluka koje imaju direktan utjecaj na poslovanje i poslovno okruženje.

Kako bi iskustvo učenja bilo potpuno, svi su studenti za sudjelovanje nagrađeni King ICT ERPsim certifikatima.

Foto: VVG

Dojmovi studenata mogu se opisati kroz četiri riječi: Fantastično. Dinamično. Poučno. Zabavno.

Zahvaljujemo kolegama iz KING ICT-a što su omogućili održavanje iskustvenog i zabavnog oblika učenja poslovnih procesa za studente Veleučilišta Velika Gorica.

Sve pohvale studentima na aktivnom sudjelovanju i ostvarenom najboljem rezultatu.