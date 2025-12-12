Supruga iz pakla: Mjesecima mučila muža, držala ga u psećem kavezu

Belgijska javnost ostala je zatečena slučajem 47-godišnje žene koja se od utorka nalazi na sudu zbog brutalnog zlostavljanja supruga. Prema optužnici, muž je mjesecima bio zatvaran, fizički napadan i lišen osnovne njege, sve dok u ožujku 2025. nije uspio pobjeći iz psećeg kaveza u dvorištu obiteljske kuće.

Izgladnio, bos i teško ozlijeđen, potražio je pomoć kod susjeda koji je odmah pozvao policiju. Tužiteljstvo za optuženu Annu V. traži osmogodišnju zatvorsku kaznu. Prema navodima tužitelja, žena je muža tukla različitim predmetima, uskraćivala mu hranu i medicinsku pomoć te ga držala zatočenog u vrtnom kućici, podrumu i na kraju u kavezu za pse. Bio je prisiljen čistiti izmet oko 60 chihuahaua, i to bos, koristeći samo dezinfekcijsko sredstvo. Kako bi ga stalno nadzirala, instalirala je kameru. Tužiteljstvo je cijelu situaciju opisalo kao “čisti oblik ropstva”, prenosi njemački t-online .

Dvije sedmice prije bijega, prema optužnici, žena ga je polila kipućom vodom. Unatoč iznimno lošem stanju, susjed ga je prepoznao i odmah reagirao. Kada su stigli spasioci, optužena je pokušala umanjiti ozbiljnost situacije, tvrdeći da je suprug depresivan. No kada ga je pred medicinskim osobljem pokušala natjerati na šutnju, oni su alarmirali policiju, koja ju je privela. Ispostavilo se da su tijekom istrage pronađene i videosnimke na kojima žena snima zlostavljanje, navodno se pritom smijući.

Odvjetnik žrtve tvrdi da se radilo o godini teških tortura koje je njegov klijent jedva preživio, te traži hitnu odštetu od 10.000 eura. Optužena je priznala dio djela, ali je pokušala relativizirati odgovornost. Njezina odvjetnica tvrdi da se klijentica promijenila i da je potražila psihološku pomoć. Sud još nije donio presudu.