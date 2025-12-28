Sivo vrijeme vas iscrpljuje? Liječnik otkriva 3 jednostavna trika za borbu protiv zimske depresije

Zimska depresija, poznata i kao sezonski afektivni poremećaj (SAD), oblik je depresije koji se javlja tijekom kraćih i tmurnijih zimskih dana. Nedostatak sunčeve svjetlosti može utjecati na raspoloženje, energiju i motivaciju, uzrokujući osjećaj tuge, umora i općenitog pada životne energije. Za mnoge ljude, zimski mjeseci predstavljaju izazov u održavanju mentalnog zdravlja, pa je važno prepoznati simptome i primijeniti strategije za njihovo ublažavanje.

Zato je jedan liječnik podijelio svoja tri najbolja savjeta kako pobijediti zimsku melankoliju i sezonsku depresiju. Čekanje povratka sunca može se činiti kao vječnost kada većina dana donosi sivo nebo i padaline. To često može utjecati na ukupnu razinu energije i raspoloženje ljudi, što je poznatije kao zimska melankolija, ili čak sezonska depresija u težim slučajevima. Dok neki koriste priliku i odlaze u toplije krajeve, postoje neke jeftinije stvari koje možete učiniti kod kuće da biste si olakšali mračne dane, piše Mirror. Kardiokirurg dr. Jeremy London podijelio je svoja tri najbolja savjeta, a svi su znanstveno dokazano učinkoviti.

"Zimski mjeseci mogu biti teški. Manje dnevnog svjetla, hladnoća, manje vremena vani. To može utjecati na vaš cirkadijalni ritam, vaše cjelokupno raspoloženje, pa čak i rezultirati sezonskom depresijom. Dakle, što možete učiniti?", rekao je dr. London. Prije svega, kardiokirurg je rekao da prihvatite sunčevu svjetlost koju imate tijekom zimskih mjeseci tako što ćete te trenutke provoditi vani. "I svjetlost u očima je važnija od svjetlosti na koži. To resetira vaš cirkadijalni ritam, priprema vas za bolji san kasnije tijekom dana i oslobađa serotonin, hormon sreće", objasnio je dr. London.

To bi mogla biti šetnja tijekom dana i provođenje što više vremena vani kada ima sunca, čak i ako je to samo uživanje u šalici čaja u vrtu ili na balkonu. Kao drugi savjet naveo je vježbanje. "Krećite se svaki dan", pozvao je gledatelje u videu na TikToku. Objasnio je da će vježbanje pomoći u poboljšanju zdravlja vašeg mozga. Tjelovježba je moćan alat za sezonsku depresiju, poboljšava raspoloženje oslobađanjem endorfina, smanjuje stres i bori se protiv izolacije, s koristima koje se vide od intenzivnih treninga poput trčanja i treninga u zatvorenom prostoru do blažih aktivnosti poput hodanja.

Opća preporuka je težiti 30 minuta vježbanja nekoliko puta tjedno, kombinirajući kardio i vježbe snage, te izlaziti na otvoreno kad god je to moguće za dodatne koristi prirode ili pronaći alternative u zatvorenom prostoru poput treninga u teretani ili vježbi s vlastitom težinom kod kuće. "I na kraju, suplementacija vitaminom D. To može biti korisno, ali samo ako su vam razine zaista niske", rekao je liječnik.

Vitamin D pomaže u regulaciji količine kalcija i fosfata u tijelu. Ovi hranjivi sastojci potrebni su za održavanje zdravlja kostiju, zuba i mišića. Prema Nacionalnoj zdravstvenoj službi Ujedinjenog Kraljevstva (NHS), svi trebaju razmotriti uzimanje dnevnog dodatka vitamina D tijekom jeseni i zime. "Zimski mjeseci mogu biti teški, ali ako se držite ovih jednostavnih savjeta, oni vas mogu izvući iz tmurnog, hladnog raspoloženja", zaključio je dr. London.