VIDEO 'Bila nas je šačica i odlučili smo se na očajnički napad. Rasturili smo ih'

Neprijateljske snage u napadu na Farkašić, koje su razbijene iz pravca Gline, sa zapada, kreću u novi napad sa istočne, Petrinjske strane sela. I ovdje doživljavaju težak poraz malobrojnih pripadnika 2. gbr, koji su se premjestili na drugu stranu sela, očekujući ovaj napad.

Uništivši još dva tenka i zarobivši nekolicinu neprijateljskih vojnika, sutradan kreću u izvidničke aktivnosti. Utvrdivši da je samo oklopnog naoružanja više no pripadnika 2. gbr u Farkašiću, kao i da je više neprijateljskih vojnika no što oni imaju metaka, odlučuju se za iznenadni, protunapad. Bilo je jasno da novi neprijateljski napad ne bi preživjeli, stoga je to bio odlučni, očajnički korak, jer uzmicanje nije bila alternativa.

Nakon poziva na predaju, 30 pripadnika 2.gbr kreće u juriš udarivši iz svega što im je bilo dostupno, izazvavši opću paniku i pomutnju, planiranom, silnom i iznenadnom koncentriranom vatrom prema brigadi koja se tada odmarala. Razbijena neprijateljska brigada se u panici povlači, prvi put doživjevši odlučni napad. Uz velike gubitke, neprijatelj bježi prema Glini, a ovim jurišom, Zagreb biva obranjen.

Ovaj bijeg i ispražnjen prostor, hrvatske snage zbog nedostatka dodatnih jedinica, nisu bile u stanju značajnije iskoristiti, no postupno će tijekom `91. potiskivati neprijatelja i sa ovih početnih položaja, u Oluji ostvariti ključne prodore koji će omogućiti oslobađanje Petrinje i čitave Banovine.

