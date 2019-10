VIDEO 'Zapovjednik je otkočio pušku i prislonio mu je uz glavu. Čovjek se zaledio'

U širem zaleđu Zadra gotovo dva mjeseca vode se borbe koje dolaze do samog predgrađa. Situacija u kojoj su neprijateljske snage mogle bez problema iz Beograda preko Banjaluke stići do Knina i Benkovca, a zatim do aerobaze Zemunik i brda Križ pa doći iznad samog Zadra i neposrednom vatrom kontrolirati Jadransku magistralu govori o teškoj poziciji obrane grada. Vojarne u Zadru bile su pune vojnika JNA i bile su njihov utvrđeni bastion unutar grada.

Sa zapada je prijetila velika vojarna u Šepurinama kraj Zatona, raketna baza sa velikim snagama koje su se spremale za prodor prema gradu i njegovo okruženje. U dva pokušaja prodora, neprijatelj je zaustavljen pred mjestom Zemunik i Sukošan, odnosno Debeljak, gdje se planirao tenkovima spustiti na magistralu sa radarske postaje na Brdu Križ. Glavni pravac prodora Aerobaza - Crno i Aerobaza - Smoković - Murvica, nakon 4 dana teških borbi biva probijen.

- Ostali smo u okruženju u samoj Murvici i dogovorili smo se da se predati nećemo pod nikoju cijenu. Pritajili smo se dok ne padne noć. Kad je pala noć mi smo lagano krenuli s izvlačenjem. Izvukli smo se kroz neprijateljske linije - rekao je satnik Davor Prtenjaka.

- I dolazimo do linija i čujemo 'stoj bre, 'ko ide' - nastavlja vojnik Vlado Lučić.

- Kažemo mi 'naši, Drina specijalci'. On je zastao, zapovjednik je otkočio pušku i stavio mu na glavu. Čovjek se zaledio. Mi smo rekli da idemo, krenuli smo i ja sam očekivao pucanj u leđa. Mislim da je strah kod jednih i drugih prevladao i mi smo tu uspjeli proći - rekao je Lučić.

Probivši ovu tenkovski prohodnu liniju, snage iz Šepurina, kreću također tenkovski prohodnim prostorom sa zapada i spajaju se ispred prigradskog naselja Bokanjac. Zadar je s kopna doveden u okruženje, a u kanal pred gradom uplovljavaju brodovi Jugoslavenske Ratne Mornarice uz zračni nadzor ratnog zrakoplovstva.

