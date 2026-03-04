Gledajte '240 sekundi' 24sata: Banožić se smješkao na sudu, Mlađan prozvao Andriju Jarka...

Svake večeri u 21 sat pratite najnovije vijesti dana u emisiji 240 sekundi 24sata na CMC kanalu, kao i na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista. U dinamičnom i sažetom formatu donosimo vam ekskluzivne priče, intervjue te najvažnije vijesti iz politike, društva, showbusinessa i sporta. Doznajte sve ključne informacije iz Hrvatske i svijeta – u samo 240 sekundi! Ne propustite nove video vijesti svakog dana u 21 sat
JESTE LI ZNALI?
FOTO Tko je otac Marka Grubnića? Evo čime se bavi, a sina je učio da odijelo ne čini čovjeka
PODRŠKA IZ SJENE
FOTO Plenkovićeva supruga nekad i sad! Evo koliko se Ana Maslać Plenković promijenila tijekom godina
VILA WAGNER
Zvali su je samoborskim Versaillesom, godinama je bila dom štakorima: Danas ima novog vlasnika
personalizirana iskustva
Ovo bi moglo transformirati hrvatski turizam i povećati prihode bez više gostiju
NEPOZNATA POVIJEST