Gledajte '240 sekundi' 24sata: Banožić se smješkao na sudu, Mlađan prozvao Andriju Jarka...

TADIĆ O ČETIRI GODINE RATA U UKRAJINI

'Hrvatska je na visokom sedmom mjestu Putinovih neprijatelja, nevjerojatno da to neki ovdje ne shvaćaju'

Četiri godine od početka ruske agresije na Ukrajinu, rat koji je trebao biti „trodnevna specijalna operacija“ prerastao je, kako ističe analitičar Tonči Tadić, u „najvažniji vanjskopolitički događaj prve polovice 21. stoljeća“. Gostujući u emisiji Večernji TV-a s novinarom i voditeljem Darijem Topićem, Tadić je poručio kako će ishod rata „presložiti Europu i svijet na isti način kao što je to učinio Prvi svjetski rat“. Emisiju pogledajte u nastavku klikom na YouTube video, a naglaske iz razgovora pročitajte u nastavku.