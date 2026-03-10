UŽIVO Trump: 'Rat je pri kraju.' Je li to strategija za izlaz? Komentiraju Krasnec i Haidar Diab

Rat na Bliskom istoku ulazi u 11. dan nakon izraelskih i američkih napada na Iran. Dok Donald Trump tvrdi da su ciljevi SAD-a u Iranu "prilično postignuti" i da će rat uskoro biti završen, istovremeno prijeti Teheranu "smrću, vatrom i bijesom" ako režim napadne naftna nalazišta ili Hormuški tjesnac. Britanija šalje drugi brod u istočni Mediteran, RFA Lyme Bay pridružit će se već pripremljenom HMS Dragonu. Trumpove izjave uzrokovale su velike turbulencije na tržištu nafte: cijene su skočile na gotovo 120 dolara po barelu, da bi potom pale ispod 90 dolara. O ovim događanjima u studiju Večernjeg Petra Balija ugostila je novinare Tomislava Krasneca i Hassana Hidar Diaba.

Tomislav Krasnec: Trump je jučer rekao da se rat približava kraju i to je imalo učinka na tržište smirilo je divljanje cijena nafte, što je svakako pozitivan rezultat. Međutim, to što on nešto kaže ne znači nužno da je zaista tako. Znamo da je brz na okidaču i prilično lak na riječima, pa mislim da je potrebno puno više uvjerljivih signala kako bismo mogli reći da je rat doista pri kraju. Prema prvim reakcijama i Izraela i Irana vidjeli smo da oni ne dijele tu njegovu procjenu. Iranski predsjednik parlamenta kratko je poručio da ne zna o čemu Trump govori, da oni ne namjeravaju stati, nego da žele naučiti Amerikance i Izraelce lekciju. S druge strane, iz Izraela poručuju da ni oni još nisu završili.

Dakle, efekt Trumpove izjave jest pozitivan u smislu da je cijena barela pala s oko 120 na 90 dolara, što svakako treba pozdraviti. No to još uvijek ne znači da je rat zaista pri kraju niti da će se stvari brzo vratiti u normalu. Upravo je to najveća opasnost da su događaji otišli predaleko i da čak ni ovakva izjava, pa ni neka uvjerljivija, više ne može vratiti duha u bocu. Rat je jednom započeo i vrlo je teško zaustaviti takve napade i ratne događaje. Naravno, znamo da će Trump, ako u nekom trenutku procijeni da treba stati, to pokušati prikazati kao vlastiti uspjeh i hvaliti se time. No pitanje je kako će to u stvarnosti izgledati drugima i koliko će to zapravo biti uvjerljivo. Vjerojatno će cijela situacija još neko vrijeme biti vrlo teška za gledati.

Hassan Haidar Diab: Istina je da je Iran pretrpio težak udar. Amerikanci su napali vrlo žestoko i uništili veliki dio iranskog oružja, sustava protuzračne obrane i komunikacija. Međutim, na terenu vidimo da Iranci i dalje žele pokazati snagu. Oni i dalje ispaljuju dronove i rakete, ne samo prema Izraelu nego i prema nekim susjednim zemljama. S druge strane, i Amerikanci i Izraelci pretrpjeli su određene ozbiljne udare.

Što se tiče Donalda Trumpa, on čas govori da je rat gotov, a malo prije je u jednom neformalnom govoru zaprijetio da će „spržiti Iran“ ako ne pristanu na njegove uvjete. Ponovno se spominju i prijetnje uništenjem režima. No ono što je evidentno, a o tome pišu i američki mediji, jest da nitko nije mogao predvidjeti ovakav američki scenarij. Mnogi su vjerovali da će udar na ajatolahe trajati četiri dana, da će Iranci izaći na ulice i da će se režim srušiti, ali to se nije dogodilo. Kako rat traje sve dulje, ne bih rekao da to ide u prilog ni Benjaminu Netanyahuu. On zasad ide do kraja. S druge strane, Donald Trump osjeća pritisak zbog cijene nafte i reakcije birača i čini se da u ovom trenutku traži neki izlaz. Iranci, međutim, tvrde da nema šanse za to i poručuju da je Trump započeo rat, a da će ga oni završiti.

Moguće je da će Iran pristati na pregovore, ali samo pod uvjetom da dobije određena jamstva. Trenutačno smo zapravo u svojevrsnoj pat-poziciji i teško je reći kako će sve završiti. Ono što je sigurno jest da Amerikanci žele izaći iz tog „živog pijeska“ u koji su ušli, jer ih ovaj rat svakoga dana košta ogromnog novca. Paralelno se, uz snažne udare s obje strane, pokušava pronaći neki politički izlaz. Međutim, često zaboravljamo jednu vrlo važnu točku ove krize, a to je Libanon. Ta zemlja je u velikim problemima i svakodnevno trpi teške udare. Mnogi libanonski gradovi već su djelomično razrušeni. Čak i ako bi sutra prestao rat između Irana i SAD-a, Izrael će vjerojatno nastaviti operacije protiv Hezbollaha. Oni žele ući dublje na teritorij Libanona, što do sada nisu uspjeli.

Ono što mene najviše zabrinjava jest mogućnost građanskog rata u Libanonu. Libanonski predsjednik bio je vrlo oštar prema Hezbollahu i poručio je da to više neće tolerirati. Nažalost, bojim se da će Libanon ponovno platiti visoku cijenu i da bi zemlja mogla ponovno ući u ozbiljan politički vrtlog.

Tomislav Krasnec: Ne bih rekao da dolazi do nekog ozbiljnog raskola između Izraela i SAD-a. Riječ je više o dnevnim, situacijskim razmimoilaženjima i različitim izjavama, ali suštinski je od prvog dana jasno da su Izraelci u Donaldu Trumpu dobili američkog predsjednika koji im je izrazito sklon, a i Benjaminu Netanyahuu osobno više nego ijedan prije njega. Sama činjenica da je Trump došao nakon Joea Bidena značajno mijenja dinamiku.

Ne zaboravimo da je Biden pokušavao obuzdati Netanyahuove ambicije da se sukob na Bliskom istoku širi na još više frontova. Dobar dio Bidenove politike bio je usmjeren upravo na to da bude kočnica, odnosno da ne dopusti da izraelska politika diktira eskalaciju situacije u regiji. Drugim riječima, pokušavao je spriječiti širenje sukoba koji je Izrael u nekim trenucima priželjkivao. Dolaskom Trumpa ta se dinamika promijenila. Kao da kočnica više nije stisnuta, nego je čak dodan i gas. Netanyahu nije pokrenuo ove poteze zato što je procijenio da je Izrael oslabljen, nego zato što je vidio povijesnu priliku u snažnoj podršci Sjedinjenih Država, odnosno predsjednika koji je spreman uvući Ameriku u sukob pod uvjetima koji odgovaraju Izraelu.

To je vrlo zanimljiva situacija. Često mislimo da male države nemaju utjecaja i da ih velike sile jednostavno uvuku u odluke koje ne žele. Ovdje imamo gotovo obrnut primjer, da jedna manja država svojim interesima uvlači najmoćniju silu svijeta u sukob, i to iako je američki predsjednik prije izbora govorio da će se kloniti takvih ratova. To je za Ameriku također prilično neugodna istina s kojom će se, prije ili kasnije, morati suočiti. Što se tiče završetka sukoba, Izrael će vjerojatno biti među posljednjima koji će reći da je rat gotov. Njima nije nužno problematično ako Iran uđe u razdoblje kaosa ili se oslabi iznutra. U dijelu izraelske politike postoji logika da je za Izrael bolje što je Iran slabiji i nestabilniji. No nisam siguran da je takav scenarij dugoročno dobar za Sjedinjene Države, a pogotovo ne za Europu.