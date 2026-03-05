Hassan Haidar Diab: U ovom trenutku oni nisu ostvarili svoje ciljeve. Morat će tražiti neki kompromis

Rasplamsao se rat na Bliskom istoku koji je ušao u šesti dan. Izrael je pokrenuo nove napade na ciljeve Teherana i Hezbollaha u Bejrutu. Iran je također pokrenuo novi val napada na Izrael i američke ciljeve. Pojavila se i informacija da CIA naoružava kurdske oporbene snage u Iranu kako bi potaknuli ustanak protiv iranskog režima.

Hassan Haidar Diab i Tomislav Krasnec, novinari Večernjeg lista, bili su gosti danas u studiju Večernji TV-a u specijalnoj emisiji o napadima na Iran. Voditeljica je urednica videosadržaja Večernjeg lista Petra Balija.

Haidar Diab smatra da sve ide prema još većoj eskalaciji, bez obzira na riječi Pentagona. Naglašava da ofenzive Kurda o kojoj pišu neki zapadni mediji još uvijek nema. Ako Kurdi uđu opet u Iran iz Iraka, onda i šijitske skupine kreću u napad.

Na pitanje zašto misli da Trump neće nakon ovog više dati potporu Netanyahuu, Haidar Diab navodi da je Trump nepredvidiv i da sve gleda kroz prizmu novca, a ovo zatvaranje Hormuškog tjesnaca i pad burzi itekako smanjuje dotok novca. "90% operacije nose Amerikanci, bez obzira na to što Netanyahu govori", smatra Hassan.

"U ovom trenutku oni nisu ostvarili svoje ciljeve. Morat će tražiti neki kompromis", naglasio je Haidar Diab.

"Izrael nije uspio osloboditi taoce, poslali su dvije cijele brigade, samo su ocrnili sliku sebe u svijetu" dodaje. "Trump je isto mislio napraviti sa Hutima, pričao je o uništenju. 8 dana poslije i dalje su Huti gađali brodove, a onda je Trump odustao. Mislim da će i sada vidjeti da nisu postigli vojne ciljeve, a glavni je bio rušenje režima pa će se povući."

"Amerikanci ne žele zbog iskustva iz Iraka da ovo tako dugo potraje. Još su uvijek svježa sjećanja sramotnog povlačenja iz Afganistana. Amerikanci definitivno ne žele kopnenu invaziju, nego za to žele iskoristiti Kurde, kojima je u Siriji rekao nakon obećanja države da se povuku."