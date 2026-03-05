Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 85
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
VEČERNJI TV

Hassan Haidar Diab: U ovom trenutku oni nisu ostvarili svoje ciljeve. Morat će tražiti neki kompromis

Iran
Reuters/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
05.03.2026.
u 10:24

Hassan Haidar Diab i Tomislav Krasnec, novinari Večernjeg lista, bili su gosti danas u studiju Večernjeg TV-a u specijalnoj emisiji o napadima na Iran

Rasplamsao se rat na Bliskom istoku koji je ušao u šesti dan. Izrael je pokrenuo nove napade na ciljeve Teherana i Hezbollaha u Bejrutu. Iran je također pokrenuo novi val napada na Izrael i američke ciljeve. Pojavila se i informacija da CIA naoružava kurdske oporbene snage u Iranu kako bi potaknuli ustanak protiv iranskog režima. 

Hassan Haidar Diab i Tomislav Krasnec, novinari Večernjeg lista, bili su gosti danas u studiju Večernji TV-a u specijalnoj emisiji o napadima na Iran. Voditeljica je urednica videosadržaja Večernjeg lista Petra Balija

Haidar Diab smatra da sve ide prema još većoj eskalaciji, bez obzira na riječi Pentagona. Naglašava da ofenzive Kurda o kojoj pišu neki zapadni mediji još uvijek nema. Ako Kurdi uđu opet u Iran iz Iraka, onda i šijitske skupine kreću u napad. 

Na pitanje zašto misli da Trump neće nakon ovog više dati potporu Netanyahuu, Haidar Diab navodi da je Trump nepredvidiv i da sve gleda kroz prizmu novca, a ovo zatvaranje Hormuškog tjesnaca i pad burzi itekako smanjuje dotok novca. "90% operacije nose Amerikanci, bez obzira na to što Netanyahu govori", smatra Hassan.

"U ovom trenutku oni nisu ostvarili svoje ciljeve. Morat će tražiti neki kompromis", naglasio je Haidar Diab.

"Izrael nije uspio osloboditi taoce, poslali su dvije cijele brigade, samo su ocrnili sliku sebe u svijetu" dodaje. "Trump je isto mislio napraviti sa Hutima, pričao je o uništenju. 8 dana poslije i dalje su Huti gađali brodove, a onda je Trump odustao. Mislim da će i sada vidjeti da nisu postigli vojne ciljeve, a glavni je bio rušenje režima pa će se povući." 

"Amerikanci ne žele zbog iskustva iz Iraka da ovo tako dugo potraje. Još su uvijek svježa sjećanja sramotnog povlačenja iz Afganistana. Amerikanci definitivno ne žele kopnenu invaziju, nego za to žele iskoristiti Kurde, kojima je u Siriji rekao nakon obećanja države da se povuku."

Ključne riječi
Iran rat na Bliskom istoku

Komentara 12

Pogledaj Sve
Avatar Provokator1
Provokator1
09:53 05.03.2026.

Haidar Diab kada govori o ovim događanjima svojom nepristranosti i objektivnošću zvuči poput Ede Pezzia kada komentira utakmice Hajduka

EJ
ejStef
10:28 05.03.2026.

Hm, Iran je početkom rata ispucavao 500 raketa i dronova dnevno, pa je to palo na 350, sada je 50. 6 dana. Ako se tako nastavi, to će pasti na jednu-dvije dnevno, ono što se ne može lako uloviti, ali daleko će to biti od ovog sada... Smiješno je očekivati da će narod preuzeti vlast u Iranu, pitanje je i što je to narod. Uvijek ti vjerski i ideološki režimi imaju jaku doktrinu i utjecaj na ljude. Ne treba ići daleko, pogledajte Hrvatsku i religijsko obožavanje propalih, komunističkih ideja, a Iran ima skoro 50 godina jake vjerske torture... Tako da ništa od toga, nego će Amerikanci i Izraelci skidati vrh Irana dok ne dođe netko tko će krenuti u pregovore. I to je to.

LU
Lukeruk
10:49 05.03.2026.

Uvijek objektivni hasan. Nadam se da Buzin prati njegove upise i da će ga nagraditi

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

156
TADIĆ O ČETIRI GODINE RATA U UKRAJINI

'Hrvatska je na visokom sedmom mjestu Putinovih neprijatelja, nevjerojatno da to neki ovdje ne shvaćaju'

Četiri godine od početka ruske agresije na Ukrajinu, rat koji je trebao biti „trodnevna specijalna operacija“ prerastao je, kako ističe analitičar Tonči Tadić, u „najvažniji vanjskopolitički događaj prve polovice 21. stoljeća“. Gostujući u emisiji Večernji TV-a s novinarom i voditeljem Darijem Topićem, Tadić je poručio kako će ishod rata „presložiti Europu i svijet na isti način kao što je to učinio Prvi svjetski rat“. Emisiju pogledajte u nastavku klikom na YouTube video, a naglaske iz razgovora pročitajte u nastavku.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!