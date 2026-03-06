Naši Portali
UŽIVO
PODCAST BOBU BOB! BY IGOR BOBIĆ

Mirjana Rakić: Trump bi mogao proglasiti pobjedu bez obzira na promjenu iranskog režima, a Kuba je možda sljedeća

Foto: Antonio Tatar
1/4
VL
Autor
Igor Bobić
06.03.2026.
u 20:00

Više doznajte u podcastu Bobu Bob! Večernjeg TV-a na platformama YouTube i Spotify te društvenim mrežama Večernjeg lista

Gošća podcasta Bobu Bob! Večernjeg TV-a vanjskopolitička analitičarka Mirjana Rakić govoreći o operaciji Epski bijes – odnosno napadu SAD-a i Izraela na Iran, kaže da to otvara opasnu, ali ne i globalnu eskalaciju, s promjenjivim i nejasnim ciljevima Donalda Trumpa.

Prvo je bilo nuklearno naoružanje, dakle onemogućiti Iranu da proizvodi bilo što nuklearno, dakle nikakva mirnodopska svrha, a kamoli nuklearno naoružanje. Drugi cilj je bio uništiti balističke rakete da ne bi gađale do Amerike, što ovi i nemaju. Oni imaju, recimo, srednji i kraći domet. I treće je bilo promjena režima. Dakle, svaki put se dodao neki novi cilj. To daje jednu perspektivu koja je prilično neizvjesna, što će se događati i na koji način.

Rakić ističe da je teško reći koliko će sve skupa potrajati jer je na početku operacije rečeno da će to biti tjedan ili dva, a traje već sedam dana i ništa nije riješeno. Ubojstvo ajatolaha Alija Hameneija, misli Rakić, neće slomiti iranski sustav jer Revolucionarna garda, obavještajne službe i vojska imaju razrađenu liniju nasljeđivanja i kontinuitet. Trumpovu izjavu da želi sudjelovati u izboru novog iranskog vođe smatra nevjerojatnom kao i najavu tko je sljedeći. Prema njezinu mišljenju, to će biti Kuba.

Tko vam daje za pravo da vi odlučujete tko će biti čelnik jedne države? Vi se možete slagati s nečim, sumnjati u nešto, ali ne možete unaprijed tvrditi ne ja njega neću prihvatiti. Ubili smo četrdeset i osmoricu s vrha pa ćemo još i iduće. Mislim, što to sad znači? S time da se sada pojavljuje jadna, stisnuta Kuba, kao treći element na kojem će Amerika iskazati svoju silu.

Što se reakcije velikih tiče, Rakić ističe da je Rusija vojno i ekonomski limitirana, a Kina čeka i štiti vlastite interese s Tajvanom kao crvenom linijom. Napominje i da nije otkazan posjet Donalda Trumpa Kini i susret s Xi Jinpingom. EU, kaže Rakić, ponovno ispada reaktivna i fragmentirana, a treba se osamostaliti u sigurnosti, dosljedno provoditi odluke, i braniti poredak temeljen na međunarodnom pravu, uključivo potporu Ukrajini kao “liniji obrane Europe”. Kao moguće scenarije za Iran Rakić vidi temeljito uništenje nuklearnih postrojenja i neutralizaciju raketnih sposobnosti dok bi najrizičniji bio unutarnji sukob, odnosno građanski rat. Kopnenu invazija na Iran ocjenjuje kao samoubilačku operaciju.

To bi bila jedna golema ludost koja gotovo graniči sa samoubojstvom. Stvarno. Jer ako nemate iskustvo Afganistana i znate što ste prošli, oni su uletjeli u Afganistan nakon Rusa. Kad su Rusi izašli, morate se triput pitati zašto su izašli. Teren je gori i veći je broj stanovnika u Iranu. Kako ćete se boriti? A vidjeli smo kako je i za Amerikance završio Afganistan.

Moguće je, kaže Rakić, i da nakon nekog vremena Donald Trump proglasi pobjedu jer je važna i ekonomska dimenzija u kojoj je obrana skuplja od napada zbog rušenja jeftinih dronova skupim sustavima. Tu je i činjenica da morski putovi postaju rizični i kidaju se lanci opskrbe.

Ja sam nekako najsigurnija u to da će američka politika napraviti ovaj kaos koji je napravila i da će se u jednom trenutku povući i reći: Mi smo postigli svoj cilj. Ovo i ovo je uništeno, a oni će sad tako i tako izabrati nekog vođu pa ćemo mi vidjeti kako će to funkcionirati ubuduće. I to može biti tih 100 dana.
Mirjana Rakić Večernji TV Bobu bob! By Igor Bobić

Komentara 9

Pogledaj Sve
JU
Jure1991
20:27 06.03.2026.

Ovi bivši špijei su jako poželjni kao stručni komentatori. Nevjerojatno.

KL
klasiko
20:07 06.03.2026.

Pitajte "stručnjakinju" jesu li titoisti željeli proizvesti atomsku bombu i je li CIA to znala?

NO
Normalniživot
20:15 06.03.2026.

Bi mogao, moguće je, vjerojatno će, izgleda, sve navodi na to. Trč brč krčm mrč, troć troć kalamboć, ili, u slobodnom prijevodu s analitičarskog: odbij, babo.

