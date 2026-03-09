Haidar Diab: Trump je ozbiljno pogriješio, živi u paralelnom svijetu. Rat se može proširiti u Europu

Rat na Bliskom istoku ulazi u novu, izuzetno opasnu fazu. Nakon izraelskih i američkih napada na Iran te iranskih odmazdi, sve je veća mogućnost da bi sukob mogao prerasti u dugotrajni regionalni rat koji bi mogao zahvatiti i Europu. O dramatičnom razvoju situacije u studiju Večernjeg lista razgovarali smo s novinarom, kolumnistom i analitičarom Hassanom Haidarom Diabom, koji desetljećima prati političke i sigurnosne prilike na Bliskom istoku. Na samom početku razgovora Diab je upozorio da su zapadne procjene o brzom slomu iranskog režima bile pogrešne. "Glavna tema sada je izbor novog ajatolaha. To se dugo očekivalo, ali mnogi na Zapadu – a posebno Donald Trump – vjerovali su da bi na tu poziciju mogao doći netko umjereniji, poput Hasana Homeinija, unuka ajatolaha Homeinija, za kojeg se govori da je otvoreniji prema Zapadu i pregovorima. Međutim, dogodilo se upravo suprotno. Izabran je čovjek koji će voditi gotovo identičnu politiku kao njegov otac – beskompromisnu prema Zapadu i prema Sjedinjenim Američkim Državama. U nekim segmentima čak i radikalniju."

Plan o brzom slomu režima nije uspio



Prema njegovim riječima, plan Washingtona i Tel Aviva bio je mnogo jednostavniji nego što se danas pokazuje. "Trump i Netanyahu računali su na to da će likvidacija ajatolaha i visokih dužnosnika dovesti do pada režima. Vjerovali su da će sustav jednostavno kolabirati i da će Iran pristati na pregovore. No to se nije dogodilo. Izbor novog ajatolaha pokazuje da je režim i dalje kompaktan i da nema nikakvih naznaka raspada." Dodaje da je reakcija u Iranu bila upravo suprotna onome što su mnogi na Zapadu očekivali. "Vidjeli smo proslave na ulicama Teherana, Širaza, Tabriza i Koma. Ljudi su izašli na ulice i dali podršku novom vjerskom vođi. To je poruka da se sustav nije raspao." Istodobno podsjeća da su napadi imali i osobnu dimenziju za novu iransku vlast. "U napadima su ubijeni članovi njegove obitelji – majka, sestra, supruga i gotovo sva djeca. To dodatno radikalizira političku situaciju. Prva poruka koja je poslana nakon njegovog izbora bila je jedan od najžešćih napada na Izrael i zemlje zaljeva."

"Trump živi u paralelnom svijetu"



U razgovoru Diab je posebno oštar bio prema američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, čije poteze smatra ozbiljnom političkom pogreškom. "Donald Trump živi u paralelnom svijetu. On misli da, ako ima najjaču vojsku na svijetu, može dobiti svaki rat. Ali zaboravlja što se dogodilo u Afganistanu, u Iraku i ranije u Vijetnamu." Dodaje kako je američka strategija pokazala niz pogrešnih procjena. "Na početku su govorili da će rat trajati četiri dana. Danas već govore da bi mogao trajati dugo. To znači da su potpuno pogrešno procijenili Iran." Diab se posebno osvrnuo na Trumpove izjave o izboru iranskog vjerskog vođe. "On govori da želi sudjelovati u izboru ajatolaha i da nije zadovoljan izborom. Pa tko njega pita? To je unutarnja stvar Irana. On se ponaša kao da može odlučivati tko će voditi jednu suverenu državu."

Iran se ne može srušiti izvana



Prema njegovim riječima, ključna pogreška zapadnih strategija je nerazumijevanje iranskog društva. "Iranska nacija je posebna. To je civilizacija stara tisućama godina. Bilo je prosvjeda i represije, ali Iranci uvijek govore da samo oni mogu srušiti vlast u svojoj zemlji. Kada se pojavi vanjska prijetnja, društvo se homogenizira." Prisjeća se i razgovora s jednim iranskim novinarom.

"Rekao mi je: možda postoji dvadeset milijuna Iranaca koji podržavaju konzervativni sustav, ali osamdeset milijuna želi drugačiji život. Međutim, ako nas napadne strana sila, svi ćemo stati iza države."

Što bi se dogodilo nakon pada režima?



Diab upozorava da zapadne strategije često zanemaruju najvažnije pitanje – što bi se dogodilo nakon eventualnog pada režima.

"Ako režim sutra padne, tko će doći na vlast? Hoće li Iranci prihvatiti Pahlavija, sina šaha kojeg mnogi smatraju simbolom korupcije? Hoće li Zapad pokušati instalirati vlast poput onoga što se dogodilo u Afganistanu?" Podsjeća da je Iran izuzetno složena država. "To nije homogena zemlja. Tu su Perzijanci, Kurdi, Arapi i mnoge druge etničke skupine. Upravljanje takvom državom izuzetno je složeno."

Energetski šok mogao bi pogoditi cijeli svijet



Rat već ima ozbiljne posljedice za globalno tržište energije. "Napadi na naftna postrojenja mogu podići cijenu nafte na 200 ili čak 250 dolara po barelu. U tom slučaju svijet bi se suočio s ozbiljnom energetskom krizom." Prema njegovim riječima, zemlje Perzijskog zaljeva već osjećaju posljedice. "Te države izvoze između 80 i 90 posto energetskih resursa, ali istodobno mnogo toga uvoze jer same ne proizvode dovoljno. Ako se trgovina prekine, nastaje globalni problem."

Iran je vojno podcijenjen



Diab tvrdi da je Zapad ozbiljno podcijenio vojnu snagu Irana. "Bio sam više puta u Iranu, čak i u vojnim kompleksima. Iran ima ogromna podzemna skladišta i vojnu infrastrukturu. To je sustav koji se gradio desetljećima." Dodaje da Iran ima veliku sposobnost dugotrajnog ratovanja. "Iranci imaju nevjerojatnu strpljivost. Oni mogu ratovati dugo."

Rusija i Kina igraju svoju igru



Prema njegovim riječima, Iran u ovom sukobu nije potpuno sam. "Rusija Iranu pomaže obavještajnim podacima. Kinezi također imaju svoje interese jer su veliki uvoznici nafte iz regije." Dodaje da Kina u ovom sukobu vodi vrlo pragmatičnu politiku. "Dok drugi ratuju, Kina radi svoj posao."

Sukob bi mogao zahvatiti cijelu regiju



Diab upozorava da bi rat mogao eskalirati daleko izvan Irana i Izraela. "Iran je upozorio zemlje regije da ne dopuštaju napade na Iran sa svog teritorija. Ako se to nastavi, oni će uzvratiti." U tom slučaju, kaže, u sukob bi se mogle uključiti i europske države. "Ako se uključe Francuska ili Velika Britanija, postoji ozbiljna opasnost da se rat proširi." Na kraju razgovora Diab zaključuje da svijet ulazi u izuzetno opasno razdoblje. "Ovaj rat može zapaliti cijelu regiju. A ono što mnogi na Zapadu još uvijek ne razumiju jest da Iran nije država koja će se lako slomiti."