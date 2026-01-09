Gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić: Mislim da svatko tko me proziva kao neku nedovoljno deklariranu antifašistkinju zaista griješi!

Gošća podcasta Bobu Bob! Večernjeg TV-a gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić govoreći o prvih sedam mjeseci mandata rekla je kako najvećim postignućima smatra to što je iz trećeg pokušaja uspjelo konstituiranje Gradskog vijeća, donošenje proračuna, besplatan prijevoz za umirovljenike, snižavanje stopa poreza na dohodak, čime Rijeka postaje grad s najnižom stopom među velikim gradovima, a tu je još i osnivanje Zavoda za prostorno planiranje. Ipak, gradonačelnica Rinčić, najvažnijm smatra to što se u Rijeci dogodila promjena nakon 35 godina, a upitana je li to zaista promjena, s obzirom na to, da njezinu vlast podržava i bivši gradonačelnik i SDP-ovac Marko Filipović, odgovara kako su vijećnici shvatili da ne žele nove izbore, da ni s njim ni s MOST-om nije u koaliciji već u neformalnoj većini, i nema ništa ni s kim potpisano. Ne zna dokad će to potrajati i spremna je na nove izbore dođe li do situacije da bude ucjenjivana i pod pritiskom jer ne ovisi o funkciji gradonačelnice i može se vratiti na Sveučilište.

Nismo u formalnoj koaliciji. gospodin Marko Filipović nije u SDP-u više. Ključna je bila primjedba da ćemo koalirati s HDZ om, što nismo. Kolega Filipović trenutno nije u Gradskom vijeću, tako da sretnemo se povremeno na nekim događanjima, da baš kontinuirano oko toga jako razgovaramo, ne. Što se tiče njegovih vijećnika, imali su neke svoje prijedloge koje smo mi uvrstili, odnosno bili su nam dovoljno prihvatljivi, i to to je otprilike.

Isto se kaže Rinčić odnosi i na MOST čija koalicija s dva vijećnika glasa u većini. Odbacuje tvrdnje da je MOST drži u šaci i da će, primjerice, morati ukinuti zdravstveni odgoj u školama jer oni na to imaju neke primjedbe. Ima crvenu liniju koju, kaže, ne namjerava prelaziti.

Evo. Živi bili pa vidjeli, ali zaista nemam razloga govoriti vam drugačije. Ja mislim da kažem dovoljno i svojim nekakvim dosadašnjim radom pokazujem da su mi važne vrijednosti u koje vjerujem. U ovom slučaju, dakle, edukacija mladih, i kažem ne bih pristala baš na neku vrstu ucjena, odnosno pritisaka.

Mislim da je možda dva mjeseca prije ili slično u Rijeci bio hod za slobodu i hod za život. Ja sam bila u hodu za slobodu. To je vrijednost zaista u koju vjerujem. Mnogima se to nije dopalo. Ali, kao što sam rekla, ja ne radim baš stvari i ne donosim odluke da bih se dopala ljudima, nego radim ono što mislim da je ispravno.

Rinčić kaže da se nadala deideologiziranom mandatu, ali da to neće biti baš tako. Kada se govori o linijama koje se ne prelaze, dodaje, otvorilo se i pitanje antifašizma u Rijeci te da može reći da s promjenom vlasti Rijeka nije napustila svoje antifašističke vrijednosti. Kada je, nakon što nije otišla na marš protiv fašizma, u priopćenju rekla da se ne želi svrstavati ni pod zvijezdu petokraku ni pod ustaški poklič ZDS, Rinčić kaže da to nije učinila da se ne bi zamjerila onima koji je podržavaju u Gradskom vijeću te da nije izdala vlastita uvjerenja i lijevo-centrističku poziciju s kojom je išla na izbore.

- Ja mislim da je ljudima najlakše ovaj ljude staviti u neke ladice određene i reći sad lijevo, desno ili nije dovoljno lijevo ili nisi. Pitanje je, naravno, tko to uopće određuje. Mislim da stvari nisu tako jednostavne, kao što bi često u našem političkom diskursu ljudi voljeli da jesu. Evo, ja mogu za sebe reći da sam odrastala u bivšoj državi i da sam bila i predsjednica pionirskog odreda i da sam išla na vjeronauk. Nekome je to možda neprihvatljivo, ali to zaista jest činjenica pa sad ne znam gdje bih se trebala svrstati. Odrasla sam u Rijeci, odgojena sam Rijeci, baštinim riječke vrijednosti, pa se ja nekako doživljavam kao neki lijevi centar. Za nekoga tkoekstremno lijevo ja sam onda negdje drugdje. Mislim da su stvari puno složenije nego što se to možda danas nastoji plasirati.

Rinčić kaže da je jasno osudila nasilje,vrijeđanje i govor mržnje te da očekuje od policije da reagira na svako ponašanje koje odstupa od slobode izražavanja. Kaže i da nasljeđe antifašizma nije posjed samo nekih stranaka i da bi, recimo SDP i MOŽEMO trebali određivati tko je dovoljno antifašist, a tko ne. Dodaje i da vrijednosti antifašizma osobno živi i da je to dio riječkog identiteta.

Vama su te stvari jasne, koja je strana u Drugom svjetskom ratu pobjednička? Pitam vas zbog toga jer ima ljudi koji kad kažu to isto za zvijezdu petokraku i ustaški poklič misle da je Zagreb 45. po prilici okupiran, a ne oslobođen. - Ma ne. Ne, ne bih ja išla tako. Dakle, mislim da tu u Rijeci uopće nema nikakve dileme oko toga. Dakle, Dan oslobođenja grada Rijeke je treći svibnja Naše se brodogradilište zove Treći maj. Tako da, dio riječkog identiteta su apsolutno antifašističke vrijednosti. I mislim da svatko onaj koji proziva mene kao neku nedovoljno deklariranu antifašistkinja, mislim da zaista griješi.

Iva Rinčić kaže da je vagala odluku o koncertu Thompsona i kako je načelno protiv zabrana jer one generiraju nove podjele i da je pjevač tri ili četiri puta nastupio u Rijeci u vrijeme njezinih prethodnika, odlučila je dopustiti ga. Misl ida je uloga izvršne vlasti da odgovorno upravlja gradskim prostorima i da ih komercijalizira. Ne sluša Thompsona i neće ići na koncert,ali vjeruje da će koncert biti rasprodan. Od policije očekuje da sankcionira sve što je neprihvatljivo.

Mislim da moje nije da ja zabranjujem. A ukoliko bude bilo kakvih kršenja zakona, naravno da sam i preventivno, u razgovorima s policijom, i naravno tijekom tog dana kako bi se to sankcioniralo.

Gradonačelnica Rijeke govorila je i o suradnji s premijerom Plenkovićem, aferi "čokogate" te je li se sprijateljila s mačkom Miškom koji stanuje u gradskoj upravi.