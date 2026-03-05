Naši Portali
U PETAK U 20 SATI

Vanjskopolitička analitičarka Mirjana Rakić o operaciji Epski bijes, Donaldu Trumpu i novom međunarodnom poretku

Zagreb: Igor Bobić, voditelj podcasta Bobu Bob
Marko Prpic/PIXSELL
VL
Autor
Igor Bobić
05.03.2026.
u 16:24

Više doznajte u podcastu Bobu Bob! Večernjeg TV-a u petak, 6. ožujka, u 20 h na platformama YouTube i Spotify te na društvenim mrežama Večernjeg lista.

Gošća podcasta  Bobu Bob! Večernjeg TV-a je vanjskopolitička analitičarka Mirjana Rakić koja s urednikom Igorom Bobićem razgovora o posljedicama napada SAD-a i Izraela na Iran. Hoće li operacija Epski bijes trajati četiri do pet tjedana kako najavljuje Donald Trump ili će  se pretvoriti u dugotrajan sukob koji bi mogao zahtijevati i kopnenu intervenciju?

Je li Trump imao izbora I je li se preračunao podcijenivši  režim u Teheranu? Hoće li se rat preliti i na ostale zemlje na Bliskom istoku  i izmaći kontroli? Koji scenarij je najizgledniji bude li srušen  iranski teokratski režim? Kakvog bi utjecaja  širenje sukoba moglo imati na  Europu  i Hrvatsku? Mogu li Kina I Rusija ostati po strani I kako će sve utjecati na zaustavljanje rata u Ukrajini?  

Više doznajte u podcastu Bobu Bob! Večernjeg TV-a u petak, 6. ožujka, u 20 h na platformama YouTube i Spotify te na društvenim mrežama Večernjeg lista.  
Bobu bob! By Igor Bobić

