Veliki iskorak u prometu: Stiže nova brza cesta, otkriveni planovi za čak 22 kilometra

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije otvorilo je javnu raspravu o Studiji utjecaja na okoliš za novu dionicu Podravske brze ceste, koja bi povezala Pitomaču i Viroviticu na ukupnoj dužini od 21,9 kilometara. Rasprava traje do 18. prosinca, a dokumentacija je dostupna na području dviju županija – Virovitičko-podravske i Koprivničko-križevačke – kao i u općinama Pitomača i Kloštar Podravski, kroz koje cesta prolazi. Investitor je Hrvatske ceste, a ova trasa čini dio velike podravske prometnice koja bi u konačnici spajala granicu sa Slovenijom i Osijek, prolazeći kroz Varaždin, Ludbreg, Koprivnicu i niz podravskih naselja. Nakon odobrenja studije slijede izrada projektne dokumentacije i ishođenje potrebnih dozvola, piše Podravski.hr.

Planirani početak trase smješten je na području Kloštra Podravskog u Koprivničko-križevačkoj županiji, a najveći dio zahvata prolazi kroz Virovitičko-podravsku županiju – točnije kroz općine Pitomača i Špišić Bukovica. Manji segment obuhvaća područje grada Virovitice te završava u naselju Brezik u Općini Lukač. Ukupno se zahvat proteže kroz devet naselja: Kloštar Podravski, Dinjevac, Pitomača, Stari Gradac, Rogovac, Bušetina, Turanovac, Virovitica i Brezik.

Prema podacima, na dionici je predviđeno četiri čvorišta: Kladare, Pitomača, Stari Gradac te Virovitica 1 i Virovitica 2. Kao i pet vijadukata, dva nadvožnjaka te pet prijelaza. Trasa se planira graditi kao brza cesta s dvije odvojene kolničke trake i ukupno četiri prometna traka, s razdjelnim pojasom između smjerova. Procjenjuje se da bi prosječni dnevni promet do 2035. mogao doseći oko 12 tisuća vozila. Veći dio rute izmješten je izvan naselja i područja predviđenih za urbanističko širenje, a na sredini trase planiran je prateći uslužni objekt Stari Gradac. Time bi se omogućilo zaobilaženje samog središta Pitomače, što bi trebalo znatno smanjiti gužve i broj prometnih nesreća, čestih na državnoj cesti D2.

Početna točka ove dionice smještena je zapadno od čvorišta Kladare, kod ulice Oderjan u Kloštru Podravskom. Trasa zatim napušta Koprivničko-križevačku županiju i ulazi u Virovitičko-podravsku, gdje preko vijadukta Livade prelazi željezničku prugu i lokalnu cestu LC40001, uz osigurani koridor za migraciju divljači. Nastavljajući prema čvorištu Pitomača, cesta presijeca županijsku cestu ŽC4001 (prijelaz Parcele), obilazi Pitomaču s južne strane, te presijeca ŽC4002 neposredno prije ulaska u čvorište Pitomača. Dalje se usmjerava južno od državne ceste DC2 i ponovno prelazi preko željezničke pruge R202.

Na stacionaži km 9+423,75 smješten je obostrani prateći uslužni objekt PUO Stari Gradac. Nekoliko kilometara dalje trasa drugi put prelazi DC2, gdje je planirano čvorište Stari Gradac. Između PUO-a i navedenog čvorišta nalazi se prijelaz Ravnice kojim lokalna cesta LC40005 nadilazi brzu cestu. Dalje prema istoku, ruta prolazi između Rogovca i Bušetine, presijeca županijske ceste ŽC4007 (prijelaz Bušetina) i ŽC4008 (prijelaz Nova Bušetina), te se približava Virovitici.

U stacionaži km 19+621,00 trasa se križa s planiranom brzom cestom Virovitica – Terezino Polje, na čijem je sjecištu projektirano čvorište Virovitica 1 u obliku djeteline. Završetak dionice Pitomača – Virovitica nalazi se na km 21+930,59, gdje se spaja na već izgrađenu brzu cestu Virovitica – Suhopolje (DC538).

Ukupna duljina ove dionice iznosi 21,931 kilometar, a njezina je primarna zadaća preuzeti znatan dio tranzitnog, međuopćinskog i međugradskog prometa koji se danas odvija državnom cestom DC2, poznatom Podravskom magistralom.