Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 107
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
SDP-OVCI IZ KARLOVCA PORUČILI DA NEĆE PODRŽATI BAČIĆEVE ZAKONE

Omogućit će investitorima urbanistički kaos i krađu, ukoliko ih HDZ izglasa

Foto: Snježana Bičak
1/3
Autor
Snježana Bičak
14.12.2025.
u 17:34

SDP-ovci tvrde da će u Saboru za bačićeve zakone glasati HDZ-ovi gradonačelnici, iako znaju da im oduzima mogućnost upravljanja prostor, jer im je stranačka iskaznica važnija od građana koji su ih birali

Izmjene Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji, takozvani Bačićevi zakoni o kojima će se u ponedjeljak glasati u Saboru i koji bi, zahvaljujući HDZ-u i njihovim partnerima, mogli biti izglasani, nepravedni su i nepošteni prema nama građanima. To nisu zakoni o uređenju prostora, to je recept za urbanistički kaos i krađu – poručili su članovi SDP-a u Karlovcu: Ehlimana Planinac, predsjednica SDP-a Karlovac, Dalibor Domitrović, saborski zastupnik i gradonačelnik Ogulina, te Damir Mateljan, načelnik općine Kamanje.

Struka protiv tih izmjena zakona

– HDZ ne sluša nikoga. Struka je rekla da zakon ne valja, članovi SDP-a su govorili da je prijedlog loš  jer nije dobar za građane i naše vlasništvo, jer daje ovlasti velikim investitorima da mogu izvršiti komasaciju ako imaju 51 posto građevinskog zemljišta, odnosno okrupniti zemljište gdje žele nešto graditi. Ako vlasnici zemljišta ne pristanu na tako nešto, investitoru se nudi mogućnost izvlaštenja, odnosno oduzimanja vlasništva građanima. Šteti se i gradovima i općinama, jer ako investitor želi graditi na mjestu gdje lokalna samouprava to nije planirala, daje im se ta mogućnost, a grad mora urediti svu infrastrukturu. Zakon je time izuzetno štetan i donosi nam neizvjesnu budućnost po pitanju vlasništva nad prostorom. HDZ-ove gradonačelnike, pa i karlovačkog Damira Mandića, to ne zanima, on će zakon podržati, okrenut će glavu od problema koji zakon donosi i dignut će ruku jer mora, jer je stranačka iskaznica važnija od grada. Podržat će mogućnost da netko ostane bez imovine, da veliki investitori mogu oduzimati zemlju i preprodavati je skuplje našoj djeci – poručila je Ehlimana Planinac. Damir Mateljan podsjeća da je, uz ljude, prostor drugi najveći potencijal kojim raspolaže zajednica, općina, grad, država.

– Lokalnoj se samoupravi oduzima mogućnost upravljanja vlastitim prostorom, to se centralizira, pa ne možemo upravljati budućnošću i razvojem. Poanta je da prostorom ne upravlja investitor, već građani koji tamo žive i struka. Donese li se ovaj set zakona, bit će to loše za sve građane ove zemlje – dodaje D. Mateljan. Klub zastupnika SDP-a i lijevih stranaka u Saboru zakon neće podržati, a Dalibor Domitrović kaže da, ako zakon prođe, ne odustaju od borbe za građane kroz sve alate koje imaju na raspolaganju, pa i ocjenu ustavnosti zakona.

Potezom pera ostaju bez zemlje

– Prostor, odnosno vlasništvo nad njim je ustavom zajamčena kategorija, a građani će to vlasništvo morati braniti pred investitorima, a protiv sebe će imati i državu. Čak 3000 primjedbi u javnom savjetovanju razlog je da se ide u novu proceduru. Prihvaćeno je samo 15% primjedbi struke, a riječ je o inženjerima građevine i arhitektima, stručnim komorama. Najveći je problem urbana komasacija, okrupnjivanje i nakon toga izvlašćivanje. Naši građani potezom pera, upravljanjem ministarstva, ostaju bez zemlje, jer se jedinicama lokalne samouprave oduzima alat da upravlja prostorom, s obzirom na to da bi urbanu komasaciju provodilo ministarstvo. Takva urbana komasacija postoji u EU zemljama, ali na drugi način; tamo je zakon odredio da se preostalih 49% zemlje ne može izvlastiti ako se 70% vlasnika s time ne složi, a ne samo odredbom ministarstva kako HDZ predlaže. Time se direktno pogoduje investitoru, na štetu građana i prostora – pojašnjava D. Domitrović, saborski zastupnik koji apelira na građane da dignu glas protiv takvog zakona koji će na terenu donijeti brojne probleme, a ne rješenja, kao što je to donio i Zakon o vodnim uslugama. D. Mateljan, pak dodaje da jedino građani na izborima mogu zaustaviti donošenje zakona koji im štete, tako da više ne podržavaju stranku i vlast koja takve zakone donosi.  

Ključne riječi
lokalna samouprava investitori građani

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Bedekovčina: U obiteljskoj kući ubio ženu, a zatim presudio sebi
POČINITELJ OTPRIJE POZNAT POLICIJI?

Tuga nakon femicida u Zagorju: 'Članovi obitelji rekli su da ništa nije upućivalo na ovakvu tragediju'

Pretragom terena policijski službenici pronašli su mrtvo tijelo 43-godišnjaka koji je počinio suicid vatrenim oružjem. Mrtva tijela prevezena su u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu", rekao je Zoran Lončar, glasnogovornik PU krapinsko-zagorske. Od lokalnih vlasti se doznaje da je ubijena 39-godišnja žena majka četvero djece, od kojih je troje maloljetno.

U SARAJEVU

Društvo koje brine za očuvanje hrvatske kulturne baštine u BiH dodijelilo godišnja priznanja, evo tko su dobitnici

Hrvatsko kulturno društvo Napredak tradicionalnim je svečanim božićnim koncertom u Narodnom kazalištu Sarajevo potvrdilo svoju trajnu misiju očuvanja i promicanja hrvatske kulturne baštine u Sarajevu i Bosni i Hercegovini, a u sklopu večeri dodijeljena su i visoka priznanja Zvonki Milasu, Gordanu Grliću Radmanu i Draganu Čoviću za doprinos radu Društva i očuvanju hrvatskog identiteta.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!