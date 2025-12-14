Omogućit će investitorima urbanistički kaos i krađu, ukoliko ih HDZ izglasa

Izmjene Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji, takozvani Bačićevi zakoni o kojima će se u ponedjeljak glasati u Saboru i koji bi, zahvaljujući HDZ-u i njihovim partnerima, mogli biti izglasani, nepravedni su i nepošteni prema nama građanima. To nisu zakoni o uređenju prostora, to je recept za urbanistički kaos i krađu – poručili su članovi SDP-a u Karlovcu: Ehlimana Planinac, predsjednica SDP-a Karlovac, Dalibor Domitrović, saborski zastupnik i gradonačelnik Ogulina, te Damir Mateljan, načelnik općine Kamanje.

Struka protiv tih izmjena zakona

– HDZ ne sluša nikoga. Struka je rekla da zakon ne valja, članovi SDP-a su govorili da je prijedlog loš jer nije dobar za građane i naše vlasništvo, jer daje ovlasti velikim investitorima da mogu izvršiti komasaciju ako imaju 51 posto građevinskog zemljišta, odnosno okrupniti zemljište gdje žele nešto graditi. Ako vlasnici zemljišta ne pristanu na tako nešto, investitoru se nudi mogućnost izvlaštenja, odnosno oduzimanja vlasništva građanima. Šteti se i gradovima i općinama, jer ako investitor želi graditi na mjestu gdje lokalna samouprava to nije planirala, daje im se ta mogućnost, a grad mora urediti svu infrastrukturu. Zakon je time izuzetno štetan i donosi nam neizvjesnu budućnost po pitanju vlasništva nad prostorom. HDZ-ove gradonačelnike, pa i karlovačkog Damira Mandića, to ne zanima, on će zakon podržati, okrenut će glavu od problema koji zakon donosi i dignut će ruku jer mora, jer je stranačka iskaznica važnija od grada. Podržat će mogućnost da netko ostane bez imovine, da veliki investitori mogu oduzimati zemlju i preprodavati je skuplje našoj djeci – poručila je Ehlimana Planinac. Damir Mateljan podsjeća da je, uz ljude, prostor drugi najveći potencijal kojim raspolaže zajednica, općina, grad, država.

– Lokalnoj se samoupravi oduzima mogućnost upravljanja vlastitim prostorom, to se centralizira, pa ne možemo upravljati budućnošću i razvojem. Poanta je da prostorom ne upravlja investitor, već građani koji tamo žive i struka. Donese li se ovaj set zakona, bit će to loše za sve građane ove zemlje – dodaje D. Mateljan. Klub zastupnika SDP-a i lijevih stranaka u Saboru zakon neće podržati, a Dalibor Domitrović kaže da, ako zakon prođe, ne odustaju od borbe za građane kroz sve alate koje imaju na raspolaganju, pa i ocjenu ustavnosti zakona.

Potezom pera ostaju bez zemlje

– Prostor, odnosno vlasništvo nad njim je ustavom zajamčena kategorija, a građani će to vlasništvo morati braniti pred investitorima, a protiv sebe će imati i državu. Čak 3000 primjedbi u javnom savjetovanju razlog je da se ide u novu proceduru. Prihvaćeno je samo 15% primjedbi struke, a riječ je o inženjerima građevine i arhitektima, stručnim komorama. Najveći je problem urbana komasacija, okrupnjivanje i nakon toga izvlašćivanje. Naši građani potezom pera, upravljanjem ministarstva, ostaju bez zemlje, jer se jedinicama lokalne samouprave oduzima alat da upravlja prostorom, s obzirom na to da bi urbanu komasaciju provodilo ministarstvo. Takva urbana komasacija postoji u EU zemljama, ali na drugi način; tamo je zakon odredio da se preostalih 49% zemlje ne može izvlastiti ako se 70% vlasnika s time ne složi, a ne samo odredbom ministarstva kako HDZ predlaže. Time se direktno pogoduje investitoru, na štetu građana i prostora – pojašnjava D. Domitrović, saborski zastupnik koji apelira na građane da dignu glas protiv takvog zakona koji će na terenu donijeti brojne probleme, a ne rješenja, kao što je to donio i Zakon o vodnim uslugama. D. Mateljan, pak dodaje da jedino građani na izborima mogu zaustaviti donošenje zakona koji im štete, tako da više ne podržavaju stranku i vlast koja takve zakone donosi.